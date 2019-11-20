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Kanseri yenen sunucu, TV programına peruksuz çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan ve yakalandığı gırtlak kanseri hastalığını yenen Mehtap Koç, kanser hakkında farkındalık yaratmak amacıyla canlı yayını saçlarının döküldüğü için kullandığı peruğu çıkartarak sundu.

DENİZLİ'de yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan ve yakalandığı gırtlak kanseri hastalığını yenen Mehtap Koç, kanser hakkında farkındalık yaratmak amacıyla canlı yayını saçlarının döküldüğü için kullandığı peruğu çıkartarak sundu. Koç, Bir kadın saçtan ibaret değildir dedi.
Denizli'de 16 yıldır televizyon sunuculuğu yapan 35 yaşındaki Mehtap Koç'a, 4 ay önce gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Koç'un saçları da dökülmeye başladı. Hastalığıyla mücadele eden aynı zamanda da mesleğini sürdüren 1 çocuk annesi Koç, sunuculuğunu üstlendiği programlara ise perukla çıkmaya başladı. Her sabah işyerine gelen ve yayın öncesi makyajını yapıp programa çıkan Koç, hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla önceki gün sunduğu 'Haftanın manşeti' isimli programa peruksuz çıktı. Kısa saçıyla seyircilerin karşısına geçen Koç, izleyicilere kanser hastalığına karşı mücadele etmenin yollarını anlattı. Özgüveniyle örnek olan Koç, izleyenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.
'BİR KADIN SAÇTAN İBARET DEĞİLDİR'
Yaşadığı zorlu hastalık sürecini atlattığını ve kanseri yenmeyi başardığını belirten Koç, 4 ay önce hastalığım yüzünden saçlarım döküldü. Yaptığım programları peruk takarak sunmaya başladım. Bir kadın saçtan ibaret değildir. Ben bu düşünceyle bu hastalık için farkındalık yaratmak istedim. Seyircilerim beni ailem. İzleyicilerimin karşısına olduğum gibi çıkmak istedim. Bundan sonra yine programlarıma peruksuz çıkacağım. Peruksuz program yaptıktan sonra çok sayıda destek mesajı aldım. Kısa saçın bana çok yakıştığını söyleyenler de oldu dedi.
Kanser hastalığına yakalananların sosyal hayattan kopmaması gerektiğini vurgulayan Koç, Aile, iş ve sosyal hayattan kopmamak özellikle kanser hastalığında çok önemli. Sağlık sorunu ne olursa olsun, kadınlar her zaman güçlü olduğunun farkında olmalı diye konuştu.

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