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Kanseri yenen ünlü oyuncudan hastalara tavsiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Akciğer kanserini yenen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, erken teşhisin önemine dikkat çekerek hastalara, "Kanserde erken teşhiş çok önemli, kendinizi Türk hekimlerine teslim edin" tavsiyesinde bulundu.

İSTANBUL, (DHA) -Akciğer kanserini yenen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, erken teşhisin önemine dikkat çekerek hastalara, "Kanserde erken teşhiş çok önemli, kendinizi Türk hekimlerine teslim edin" tavsiyesinde bulundu.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen 'Hayata Dair' adlı söyleşi Emek Sineması'nda gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürk?ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 'Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz' sloganıyla düzenlenen söyleşide, yaşadığı tedavi sürecini anlatan Hülya Koçyiğit, program öncesinde de basının sorularını yanıtladı. Program öncesinde sinemayı özlediğini ve bunun için bir televizyon programa başlamaya hazırlandığını kaydeden Hülya Koçyiğit, "Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Ben buna bir örneğim. Türk hekimlerine teslim olmak gerekiyor? diye konuştu.
"KANSERDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİYİM"
'Sağlığınızın kıymetini bilin' diyen Koçyiğit, "Kanser her insanın başına gelebilecek bir hastalık. İnsanlar kanserden çok korkuyor. Halbuki, ben bir örneğim. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ülkemizde çok güçlü doktorlarımız var. Her biri kendi branşının dehası. Gerçekten Türk hekimlerine teslim olmak gerekiyor. Özellikle kadınların da her sene kontrolden geçmeleri gerekiyor. Kansere yakalananlar umudunu kaybetmesin. Bu tedavisi mümkün olan bir hastalık. Benim kızım da meme kanserine yakalandı. Kanserde bütün mesele erken teşhis. O yüzden sağlığımızı ihmal etmemeliyiz. Sağlık her şeyden daha değerli" ifadelerini kullandı.
"SİNEMAYI ÇOK ÖZLEDİM"
Sinemayı çok özlediğini söyleyen Koçyiğit, TRT2 tarafından açılacak kültür sanat kanalında sinema programı yapacağını müjdeledi. 'Sinemadan sevdiğim yönetmen ve oyuncu arkadaşlarımla söyleşi yapacağım' diyen Koçyiğit, yeni projesi için oldukça heyecanlandığını dile getirdi.
?İNANMIŞ BİR İNSAN KAİNATA MEYDAN OKUYABİLİR?
Söyleşi programına katılarak Beyoğlulu kadınlarla bir araya gelen Koçyiğit?e teşekkür ederek sözüne başlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, ?Bu hastalığın umut verici taraflarını hastalara anlatmak gerekiyor. Söyleşide hastaların nasıl mücadele edebilecekleri, erken teşhisle nasıl hayata bağlanabilecekleri anlatılacak. İnanmış bir insan kainata meydan okuyabilir. Bu bütün işlerde var. İnanırsanız başarırsınız" dedi.
DEMİRCAN?DAN HAYDAR ALİ YILDIZ?A DESTEK
Programa AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, katılımcılara Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız?ı ?Benim halefim? diye tanıştıran Demircan, yerel seçimde Yıldız?a destek vereceğini de söyledi.

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