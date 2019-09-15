HABER

Kanseri yenseniz de riskleri bitmiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Halk arasında lenf bezi kanseri diye bilinen lenfoma, son 10 yıldır artış gösteriyor.

Halk arasında lenf bezi kanseri diye bilinen lenfoma, son 10 yıldır artış gösteriyor. Lenfoma artıyor ancak gelişen imkanlarla başarı oranı da artıyor. Fakat kanseri yenmek her şey bitti anlamına gelmiyor ve önünüzdeki 20 yılda sizi başka riskler de bekliyor. Bir kere kansere yakalanmış kişilerde, kalp hastalıkları görülme riski ve yeni bir kanser görülme ihtimali artıyor.
Ankara’da “Lenfoma Farkındalık Günü” nedeniyle hastaların ve hekimlerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhit Özcan, lenfomada zamanında tanının ve doğru tedavinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu nedenle burada tedavi olmuş hastalar aile yakınları ve tedavi eden uzmanlar bir araya geliyorlar, deneyimlerini paylaşıyorlar, gelişmeleri birlikte algılayıp diğerine neler yapmaları gerektiğini değerlendiriyorlar. Lenfoma tedavisi bitse dahi lenfomayla mücadele ömür boyu sürmesi gerekiyor. Sürekli de yenilikler olduğu için hastaların tecrübelerini birbiriyle paylaşmaları büyük bir değer taşıyor” diye konuştu.

Lenfomada yaş bir risk faktörü
Kanserlerin en temel iki sebebinin sigara ve aşırı kilo olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özcan, “Bunun dışında birçok irili ufaklı sebep sayılabilir ancak hiçbir risk faktörü olmayan insanlarda da kanser görülebilir. Lenfoma, 60 yaşından sonra giderek artan bir hastalık ve özellikle 20’li yaşlarla kıyaslandığı zaman 70 yaş gurubunda lenfoma görüme riski neredeyse 30 kat daha yüksek. Dolayısıyla bir numaralı risk faktörü yaşlılıktır” şeklinde konuştu.

Vücuttaki yumrular lenfoma belirtisi olabilir
Lenfomanın kendisini gizleyen bir hastalık olmadığını söyleyen Özcan, lenfomanın boyunda, kasıkta veya koltuk altında beliren ağrısız yumrularla kendini gösterdiğini ifade etti. Öte yandan Özcan, aşırı gece terlemesi, akşamları 39 ile 40 derecede sebepsiz ateş, kilo kaybı ve sebebi belirlenemeyen kaşıntıların da belirtiler arasında olabildiğini kaydetti.

Tanı pataloglar tarafından konuluyor
Özcan, lenfoma tanısının pataloglar tarafından konulduğunun altını çizerek, “Bazı meslektaşlarımız bezeden küçük parçada enjektöre alıyorlar bu tanıda yeterli değildir ve hatalara yol açar. Yumrunun tamamının çıkarılması gerekiyor ve deneyimli bir lenfoma merkezinde tanının konulması gerekiyor. Tanıyı koyduktan sonra lenfomanın vücuttaki derecesinin saptanması gerekiyor. Bunun bir karşılığı evresinin belirlenmesidir” ifadelerini kullandı.
Lenfomanın 50’den fazla tipi olduğunu ve her lenfomanın tedavi gerektirmediğini aktaran Özcan şu ifadeleri kaydetti:
“Bazı lenfomalar, 10 yılı aşkın sessiz kalabiliyor ve hiçbir ilaç gerektirmeyebiliyor. Teknolojideki gelişmeler, ilaç sanayideki gelişmeler, bilgisayarın sisteme dahil olması, moleküler biyoloji alanında gelişmeler son 20 yılda artık lenfomada yeni milenyum başka bir isimle başladı. Çok yakın bir zamanda kemoterapi çağı tamamen kapanmış olacak. Lenfomanın 50’den fazla tiplerinin bazılarında sadece hedefe yönelik akıllı ilaçlarla tedavi sağlanıyor. Lenfomanın bu kadar tedavisi varken bir takım otlarla çöplerle, ne olduğu belirsiz bir takım bitkiler ve gıdalarla bunu tedavi etmek mümkün değildir. Aksine bunlar tedavide büyük zararlar veren sonuçlara yol açabilirler.”

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
10 yıl arayla aynı kaderi yaşadılar10 yıl arayla aynı kaderi yaşadılar
Bebeğe yapılan masaj anne bebek iletişimini güçlendiriyorBebeğe yapılan masaj anne bebek iletişimini güçlendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.