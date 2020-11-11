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  4. 'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi

'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 14:16 | Son Güncelleme

Nicole Elkabbass adlı kadın yumurtalık kanseri olduğunu söyleyerek bağış sitelerinden 45 bin sterlin (482.000 TL) yardım topladı. Lüks hayatı kadının yalanını ortaya çıkardı.

'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi

Bağış sitelerinden birine hastane odasında çekilen bir fotoğrafını koyarak kanser hastası olduğunu söyleyen ve sayede 45 bin sterlin (482.000 TL) para toplayan kadının yalanı ortaya çıktı.

İngiltere’de gerçek olmadığı halde yumurtalık kanseri olduğunu belirten Nicole Elkabbass adlı 42 yaşındaki kadın, hasta yatağında perişan vaziyetteki fotoğraflarını paylaşarak 2018’de 5 Şubat ve 9 Ağustos tarihleri arasında 45 bin sterlin (482.000 TL) yardım topladı.

Paraları aldıktan sonra lüks bir hayat sürmeye başlayan Elkabbass, sonunda yakayı ele verdi.

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Savcı Ben Irwin, Elkabbass’ın yardım paralarını tedavide kullanmadığı gibi kendisine hiç kanser teşhisi de konulmadığını ifade etti.

Savcı, yardım paralarının kumar, borç ödeme ve seyahatlerde kullanıldığını, Elkabbass’ın bu paralarla 11 yaşındaki oğluyla birlikte şatafatlı bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Yargılama devam ediyor.

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