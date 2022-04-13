Kanserle hazır yoğurt arasındaki korkunç bağlantı! Hemen hayatınızdan çıkarın

Haber7'de yer alan habere göre; Hazır yoğurtlarla ilgili önemli bir uyarı var. Dr. Yavuz Dizdar, endüstriyel yoğurdun yoğurt olmadığını ve son dönemde artan kanser vakalarında bunun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi.

GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH EDİN

Merdiven altı üretilen yoğurtlar yerine en azından hazır yoğurtları tercih edecekseniz güvenilir markaları tercih edin.

Güvenilir markalardan yoğurt almaya çalışın.

Sağlığınızla oynayan merdiven altı üreticilerden uzak durunuz. Bakanlık onaylı yoğurtlardan ve bilinen markalardan satın alınız.

EV YOĞURDU DAHA FAYDALIDIR

Aslına bakarsanız ev yoğurdunu tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ev yoğurdunu kendiniz mayaladığınız için daha güvenli oluyor.

EV YOĞURDUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Ev yoğurdunun başlıca faydalarını paylaşacak olursak sırasıyla şunlardır: