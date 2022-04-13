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Kanserle hazır yoğurt arasındaki korkunç bağlantı! Hemen hayatınızdan çıkarın

13.04.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt en faydalı ve ülkemizde en sık tüketilen besinlerin başında geliyor. Uzmanlar, hazır yoğurdun kullanılmaması gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor. Marketlerde satılan paket ürünler yerine evde yoğurt yapmanın daha sağlıklı olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, son yıllarda artan kanser vakalarının endüstriyel yoğurtlardan kaynaklandığını söylüyor. Peki, Hazır yoğurtlar neden önerilmiyor? Tehlikesi ne olabilir? Neden ev yoğurdu tüketilmeli?

Kanserle hazır yoğurt arasındaki korkunç bağlantı! Hemen hayatınızdan çıkarın

Haber7'de yer alan habere göre; Hazır yoğurtlarla ilgili önemli bir uyarı var. Dr. Yavuz Dizdar, endüstriyel yoğurdun yoğurt olmadığını ve son dönemde artan kanser vakalarında bunun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi.

GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH EDİN

Merdiven altı üretilen yoğurtlar yerine en azından hazır yoğurtları tercih edecekseniz güvenilir markaları tercih edin.

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Güvenilir markalardan yoğurt almaya çalışın.

Sağlığınızla oynayan merdiven altı üreticilerden uzak durunuz. Bakanlık onaylı yoğurtlardan ve bilinen markalardan satın alınız.

EV YOĞURDU DAHA FAYDALIDIR

Aslına bakarsanız ev yoğurdunu tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ev yoğurdunu kendiniz mayaladığınız için daha güvenli oluyor.

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EV YOĞURDUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Ev yoğurdunun başlıca faydalarını paylaşacak olursak sırasıyla şunlardır:

  • Bağırsak sağlığını koruyor ve bağırsakları temizliyor
  • Yağ yakımına destek olan ev yoğurdu aynı zamanda da ödem atıyor
  • Bağışıklık sistemini güçlendiren yoğurt hastalıklara karşı koruma sağlıyor
  • Diş ve kemik sağlığını da destekleyen ev yoğurdu aynı zamanda büyümeyi destekliyor.
  • Kötü kolesterolü düzenliyor ve tansiyona iyi geliyor.
  • Egzama başta olmak üzere birçok cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor.

  • Kas gelişimini desteklediği için sporcuların mutlaka tüketmesi öneriliyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hazır yoğurtların neden kanseri arttırdığına dair bir açıklama ve neden gösterilmemiş. deseniz içerisine potasyum sorbat vb maddeler katılarak raf ömrü uzatılıyor ve bu da kansorejen etki oluşturuyor. bir nebze olsa da açıklayıcı olurdu. hiç bir neden ve gerekçe göstermeden laf olsun diye yapılmış bir haber

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