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Kanserle mücadele derneğine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki kanserle mücadele derneğine operasyon düzenleyen polis ekipleri, oyuncak ayının içine gizlenen, 82 ayrı paket halinde satışa hazır 69 gram eroin ele geçirdi.

Kanserle mücadele derneğine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki kanserle mücadele derneğine operasyon düzenleyen polis ekipleri, oyuncak ayının içine gizlenen, 82 ayrı paket halinde satışa hazır 69 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü, Merkezefendi'nin Saraylar Mahallesi'nde bulunan kanserle mücadele derneğine yönelik operasyon düzenledi. Dernek binasında arama yapan ekipler, oyuncak ayı içine gizlenmiş, 82 ayrı pakette satışa hazır halde 69 gram eroin ele geçirdi. Derneğin 'Denizli sorumlusu' olduğu belirlenen ve suçüstü yakalanan M.D. ile beraberindeki S.İ. gözaltına alındı. M.D. ve S.İ., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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