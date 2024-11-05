Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber: Entübe edildi

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

Akciğer kanseriyle aylardır mücadele eden Ankaralı Turgut bir deri bir kemik kalmış ve maddi sorunlar da yaşadığını açıklamıştı. Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı.

Son olarak ise ünlü isim sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamış ve "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" demişti.

ANKARALI TURGUT'UN SAĞLIK DURUMU

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi. Ankaralı Turgut'un durumunun ciddiyetini koruduğu söyleniyor.

Şarkıcının menajeri Murat Boran da "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

KIZLARI BİRBİRİNE GİRDİ

İddialara göre; Ankaralı Turgut'un çocukları, yardım gecesinde toplanan 250 bin liraya göz dikmiişti. Çocuklarından Özlem Sülü ile Eylem Boran birbirlerine girmişti.