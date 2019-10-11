Kanserle mücadele ederken de yamaç paraşütünden vazgeçmedi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da mide kanseri teşhisi konulan yamaç paraşütü pilotu Bahri Kılıçaslan (42), hastalığına rağmen uçmaktan vazgeçmedi. Bölgedeki Avşar Tepe'de uçuş yapan arkadaşlarının yanına giderek paraşütle atlayış yapan Kılıçaslan, "Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Moral ve motivasyon oldu benim için" dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan, midesinde zaman zaman meydana gelen ağrıları kontrol ettirmek için geçen ağustos ayında Antalya'daki özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından Bahri Kılıçaslan'a, mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser teşhisinden sonra kemoterapi tedavisi başlayan Kılıçaslan, geçen gün Avşar Tepe'den uçan yamaç paraşütçüsü arkadaşlarının yanına gitti. Burdur'da yamaç paraşütü sporunu 11 yıl önce başlatan Kılıçaslan, hastalığına rağmen yamaç paraşütüne binerek 380 rakımlı Avşar Tepe'den uçup, Burdur Gölü sahiline indi. Kılıçaslan uçuşu sırasında sosyal medya hesabından da canlı yayın yaptı.