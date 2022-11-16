Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan güzel haber

Sağlık sorunları nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Boğaç Aksoy, setlere yeniden döneceğinin müjdesini verdi.

Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç aksoy, ''Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var'' diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini açıkladı.

Zor günleri atlatan Boğaç Aksoy, ''Sevenlerimin sayesinde moralim hep yüksekti'' dedi.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Volkan Komiser karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu, Haliç Üniversitesi'nde beden eğitimi ve antrenörlük bölümünü bitirdi. Daha önce aşçılık yapan Boğaç Aksoy, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'den oyunculuk dersleri alarak setlere adım attı.

Kanser sürecinde Akdeniz'e yerleşen ünlü oyuncu, doktorundan gelen 'İyileştin' haberinden sonra İstanbul'a geri dönmüştü.





