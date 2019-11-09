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Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de aralarında 'Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de aralarında 'Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doktorlar Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan 'Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nda uyuşturucu satıldığını belirledi. Bunun üzerine şüphelileri suçüstü yakalamak için 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından da bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Vakıf merkezi ile burayla bağlantılı, biri İzmir'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, açılmayan çelik kapılar, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Vakfın kapısı ise çilingir yardımıyla açıldı.
Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 15 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.
Geçen mayıs ayında da Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'na operasyon yapıldı, 82 paket halinde 69 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

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