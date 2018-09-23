AYŞE YILDIZ - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, kanserle mücadelenin doğumlu başladığını belirterek, ailelerin oynaması için verdiği telefonun ileride çocuğu kansere sürükleyebileceğini bildirdi.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserin tüm dünyada ciddi şekilde halk sağlığını etkilediğini, Türkiye'de nüfus genç olduğu için batıya göre daha az görüldüğünü söyledi.

Kanserin yaşlılarda daha çok görüldüğü için "yaşlılık hastalığı" olarak da bilindiğini aktaran Gümüş, nüfusu giderek yaşlanan Türkiye için de bekleyen bir tehlike olduğunu vurguladı.

Gümüş, kanserlerin erkeklerde akciğer, prostat ve kalın bağırsak, kadınlarda meme kanseri, akciğer ve kalın bağırsak şeklinde sıralandığını ifade etti.

- "Türkiye'de akciğer, ABD'de de prostat birinci"

Batıdan farklı olarak Türkiye'de erkeklerde akciğer kanserinin birinci sırada yer aldığına işaret eden Gümüş, "Türkiye'de akciğer, ABD'de de prostat birinci sırada. Bu da sigarayla mücadelenin önemini ortaya koyuyor. Sigara ve alkolle mücadele çok önemli. Sigarayla mücadele için ulusal mücadele başlatıldı ama kontrolünde bazen yetersizlik olabiliyor. Cam koyup, açıp kapatarak içilebiliyor. Buraların kontrolünü iyi yapmak gerekiyor." diye konuştu.