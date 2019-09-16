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Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

RİZE'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20), yoğun bakıma alındı.

Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındı

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20), yoğun bakıma alındı. Takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyor.
Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alındı.
‘HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMASININ TAM ZAMANI’
Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun.”
TAKİPÇİLERİ DUA EDİYOR
Neslican Tay’ın yoğun bakıma alındığını öğrenen takipçileri genç kız için dua etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;
'Bir an önce bize geri dön Neslican. Rabbim sana şifalar versin', 'Allah’ın izni ile iyi olacaksın', 'Dualarımız seninle tatlı kız', 'Dualarım seninle, başaracaksın', 'İyi ol birlikte felçli bir köpeğe yürüteç yapacağız', 'Öyle bir mucize olsun ki tüm kötü anıları unuttursun', 'Çiçek çıkacaksın o yoğun bakımdan dualarımızla.'

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Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındıKanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındıKanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındıKanserle mücadelenin simgesi Neslican, yoğun bakıma alındı

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