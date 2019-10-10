HABER

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için bisikletle İngiltere’den Fethiye’ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:12 | Son Güncelleme

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için İngiltere’den bisikletle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, 37 günde Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için İngiltere’den bisikletle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, 37 günde Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi. İngiliz ve Türk komşuları Simpson’u ‘Wellcome Peter’ yazılarıyla karşıladı.
Yaşamını Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi’nde sürdüren Peter Simpson, İngiltere’den bisikletle yola çıkmasının sebebini kanserle mücadeleye dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Peter’i çiçekle karşılayan Yeşilüzümlü Muhtarı Erkan Arıcan, “Kanserle mücadele gibi önemli bir konuya dikkat çekmek için İngiltere’den Yeşilüzümlü’ye geldi. Ailesiyle birlikte burada yaşamını sürdürüyor. İngiliz ve Türk vatandaşlarla birlikte Peter’e ‘hoş geldin’ dedik. Bu vesileyle böyle bir sosyal projeye destek veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya da teşekkür ediyorum” dedi.
Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Halime Ok ise, Fethiye Belediyesi’nin bu tür sosyal projelere her zaman destek verdiğini dile getirerek, “Peter’in 37 günde İngiltere’den buraya gelmesi gerçekten çok önemli. Burada kanserle mücadele gibi önem arz eden bir konuya dikkat çekiyor. Burada bizlerle birlikte İngiliz ve Türk komşuları Peter’i karşılaması da çok hoş oldu. Ben kendisini kutluyorum” dedi.
İngiltere’den 37 günde Fethiye’ye gelen 73 yaşındaki Peter Simpson ise, “Yolda çok farklı şeyler yaşadım. Romanya’da çocukların arkamdan koşmasını unutamıyorum. Kanserle mücadeleye bu şekilde dikkat çekmek istedik. Yeşilüzümlü’ye gelmek çok güzel” dedi. Peter’i eşi Rosie Simpson da karşılarken, ikilinin sarılarak özlem giderdiği görüldü. Peter kendisini karşılayan dostlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
"Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız""Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız"
Suriye'ye askeri sevkiyat!Suriye'ye askeri sevkiyat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi Meclis'te kabul edildi

Yargı reformu paketinde önemli gelişme!

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.