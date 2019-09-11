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Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Tunceli’de sağlıkçılar, kanserle mücadeleye dikkat çekmek için Munzur Çayı’nda rafting yaptı.Tunceli’de Halk Sağlığı Haftası kapsamında kansere dikkat çekmek isteyen sağlık görevlileri farklı bir etkinlik yaptı.

Tunceli’de sağlıkçılar, kanserle mücadeleye dikkat çekmek için Munzur Çayı’nda rafting yaptı.
Tunceli’de Halk Sağlığı Haftası kapsamında kansere dikkat çekmek isteyen sağlık görevlileri farklı bir etkinlik yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın’ın da aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, Ovacık karayolu Dedeağaç köyü mevkisinde bir araya geldi. Munzur Çayı’nda “Kanserde erken teşhis hayat kurtarabilir” pankartı açan sağlıkçılar, daha sonra rafting eğitimi aldı. Kıyafetlerini giyip botlara binen sağlık çalışanları, 15 kilometrelik parkurda 22 saat süreyle rafting yaptı.
Kentin son 2 yılda adını raftingle duyurduğunu anımsatan İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, "Bizler de Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlık çalışanlarımızla beraber bu sporu öncelemek istedik. Sağlıklı yaşama desteklemek, bilinçlendirme ve farkındalık hareketini ön plana çıkarmak adına 40’a yakın sağlık çalışanımızla rafting yaptık” dedi.
Tunceli’de uzun yaşamın yanı sıra sağlık standartlarının da yüksek olduğuna değinen Özaydın, “Müdürlük olarak vatandaşlarımızın da katılımıyla pek çok alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunun başında kanser taramaları büyük önem arz etmekte. Kanserle mücadele doğal beslenmenin, kimyasallardan uzak kalmanın, sağlıklı etkinlik ve aktivitelerin ön plana çıkması bizler için çok değerli. Kanserin önüne geçilmesi noktasında fiziksel kondisyonu arttırmak adına rafting de dahil olmak üzere her türlü sportif faaliyeti önceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler

Kanserle mücadeleye raftingle dikkat çektiler
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