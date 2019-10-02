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Kanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim görevlisi Prof.

Kanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyor

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi görürken, bir yandan da muayene ettiği hastalardan gelen geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışladı. Yaklaşık 3 ayda 50 öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Prof. Dr. Tuna'ya üniversite tarafından teşekkür belgesi verildi.
TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü (BESYO) ve Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, örneğine az rastlanır bir duyarlılığa imza attı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir kemoterapi alan Prof. Dr. Tuna, özel muayene ettiği hastalarından gelen muayene ücretini ise üniversite bünyesinde devam eden, 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 3 aylık süreçte 50 öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Prof. Dr. Tuna'yı üniversite teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
Üniversitede birçok öğrencinin ihtiyacı olduğunu, bu nedenle açılan kampanyaya kendisinin de destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Tuna, "50 bin öğrenciye yaklaşan üniversitemizde ihtiyaçlar var. Şu anda mesela BESYO Müdürlüğü’nü yapıyorum, dilekçeler var ve sürekli bunlarla muhatap oluyoruz Tıp Fakültesi’nin dışında da. Çok sayıda yabancı uyruklu öğrencimizin de ihtiyaçları var. Bu yıl yaşadığım sağlık problemlerinden sonra böyle bir karar aldım, bu karar sonrasında da bana özel muayene olmak isteyen hastalarımız sekreterim tarafından 'Bir Öğrenci de Sen Okut’un vakıf numarasına gidip hasta muayene ücretlerini yatırıyor. Bu şekilde yardım etmiş oluyorum" dedi.
3 AYDA 50 ÖĞRENCİYE YARDIM ETTİ
Bu yöntemle 3 ayda 50 öğrencinin eğitimine katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Hakan Tuna, "Bir öğrencinin 1 aylık ücreti olarak 300 lira parayı yatırıyorlar, 3 aylık zaman zarfında 50’nin üzerinde bu şekilde özel muayene yaptım. Her gün hemen hemen bir öğrencinin öğrenim masrafı böylece karşılanmış oluyor. 2,5- 3 ay içerisinde yaklaşık 50 öğrenci okuttuk bu da toplam 15 bin lira gibi bir bağış toplanmış anlamına geliyor. Hastalar da bundan mutlular, ben daha da mutluyum. Bu böyle de devam edecek" diye konuştu.

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Kanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyorKanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyorKanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyorKanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyor

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