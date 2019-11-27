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Kanserli çocuklar için koşan elçiler, 1 milyon 256 bin lira bağış topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kanserli çocuklar için koşan elçiler, 1 milyon 256 bin lira bağış topladı

İSTANBUL (AA) - Kanserle mücadele eden çocuklara destek için Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda koşan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) Umut Elçileri, 11 bin 457 bağışçıya ulaşarak 1 milyon 256 bin lira topladı.

KAÇUV'dan yapılan açıklamaya göre, 2000'de maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan vakıf, her sene olduğu gibi 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda destekçileriyle yer aldı.

Maratona KAÇUV adına katılan 915 Umut Elçisi kanser tedavisi gören çocuklara umut oldu. Umut Elçileri sayesinde 11 bin 457 bağışçıya ulaşan KAÇUV, 1 milyon 256 bin 40 lira ile rekor bir bağış topladı. KAÇUV toplanan bu bağışla hayata geçireceği Umudum Eğitim Projesi ile tam 502 çocuğa burs desteği sağlayacak.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, her yıl maratonda çocuklara umut olmak için yüzlerce kişinin koştuğunu belirterek, "41. İstanbul Maratonu'na katılan Umut Elçilerimize ve onlar sayesinde ulaştığımız tüm bağışçılarımıza çocuklarımız ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki yüce gönüllü destekçilerimiz sayesinde her geçen yıl daha çok çocuğumuzun hayatına dokunabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
41. istanbul maratonu KAÇUV

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