Kanserli çocuklar için organik oyuncak yapıyorlar

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle onkoloji kliniğinde bulunan çocukların tedavisinin uzun sürdüğünü, bu süreçte oları sevindirmek ve morallerini yüksek tutmak için destek olmak istediklerini söyledi.

Kimi zaman evlerinde kimi zaman bir örgü atölyesinde buluşan kadınlar her yaş grubunun seveceği çizgi film karakterlerinden çeşitli hayvanlara, birbirinden renkli ve ilgi çekici oyuncaklar örüyor.

Kendisi gibi iki ev hanımı arkadaşının da desteğiyle ellerine tığlarını alan kadınlar hayırseverlerin katkısıyla alınan organik iplerden birbirinden renkli oyuncaklar yapmaya başladı.

Kendisinin daha önce bez bebekler yaptığını, bu kez de tedavi gören çocuklar için örmeye karar verdiğini anlatan Ergen, "Sonrasında bunu kendi sosyal medya hesabımdan duyurdum. Sonuçta ciddi bir maliyeti de var, kendi başıma birkaç tane yapabilirdim." dedi.

Durumu öğrenen iki ev hanımı arkadaşının yardımcı olmak istediğini bildirince Ege Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Kliniğiyle görüştüklerini dile getiren Ergen, şöyle devam etti:

"Hastaneyle görüştük, 25 tane hastalarının olduğunu söylediler. 'Ocak ayı sonuna kadar örebiliriz.' dedik ve arkadaşlarla başladık. Onların birazcık yüzlerini gülümsetebilmek, orada geçirdikleri zamana katkıda bulunmak için çeşit çeşit her yaş grubuna hitap edebilecek bebekler örmeye başladık. Ev hanımıyız, evde oturuyoruz, elimizden de böyle bir şey geliyor. Desteğe ihtiyacı olan çocuklara faydamız olsun, boş oturmayalım diyerek sosyal sorumluluk projesi yapalım istedik."

- "Kendi çocuklarımdan önce tedavi gören çocuklar için ördüm"

Projede yer alan Aysel Ceylan, tedavi gören çocuklar için oyuncak işleme fikrini duyar duymaz katılmak istediğini, kendi çocukları için de benzer oyuncaklar yaptığını söyledi.