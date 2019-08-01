Kanserli hastalarda kemiklere yayılımda akıllı atom tedavisi

Doç. Dr. Umut Elboğa, kanserli hastalarda kemiklere yayılım gerçekleşmişse hastaların ağrılarına yönelik, Türkiye’de ilk kez Haziran ayının ilk haftasında Gaziantep Üniversitesi’nde akıllı atom ile yeni bir tedavi başlattıklarını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Umut Elboğa, meme ve prostat kanseri olmak üzere kemiklere yayılım yapma eğiliminde olan birçok kanser türünde kemiklere yayılımın, nükleer tıpta yapılan sintigrafik görüntüleme ile tespiti mümkün olduğunu söyledi. Dr. Elboğa, bu görüntüleme sonrasında verilebilecek yeni akıllı atom tedavisi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de ilk kez Haziran ayının ilk haftasında tedaviyi uyguladıkları belirten Doç. Dr. Elboğa, akıllı atom tedavisi ile kanserli hastalarda kemiklere yayılım durumunda, bu tedavinin ağrıyı yüzde 60-70 oranında azalttığını anlattı. Dr. Elboğa, ilk uygulamayı prostat kanseri olan Yaşar T. isimli hastada uyguladıklarını söyledi.

’’Hastanın ağrılarını yüzde 60-70’ler oranında azaltıyor’’

Kanser hastalarında kemiklere yayılım durumunda akıllı atomla tedavi vereceklerini belirten Doç. Dr. Umut Elboğa, ’’Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak özellikle kemiklere yayılım yapma eğiliminde olan meme ve prostat kanserli hastalar başta olmak üzere kanser hastalarında kemiklere yayılımı tespit ettiğimizde kemik ağrılarına yönelik akıllı atomla tedavi vermeye başladık. Bu tedavimizi hastanın bölümümüzde yaptırdığı kemik sintigrafisi ile kanserli hücrelerin kemiklere yayılımını tespit etiğimiz takdirde yapacağız. Hastanın doktoru ile görüş alışverişinde bulunarak ’’Hastanızın ağrıları diğer alternatif tedavilere rağmen devam ediyorsa ağrıyı azaltmak için bizim uyguladığımız yeni akıllı atom tedavisini tek başına yada diğer ağrıyı azaltan ilaçlar ile birlikte kullanabilirsiniz’’ diyeceğiz. Hastanın doktoru uygun gördüğü takdirde hastaya akıllı atomla olan bu yeni tedaviyi başlatacağız. Hastanın şöyle bir şansı da olacak: Ağrısı azaldığı takdirde tedavisi tekrar edilebilecek. Bu tedavinin en büyük avantajı; bizim verdiğimiz akıllı molekül direkt hedeflediği dokuya gidiyor ve yapışıyor. Hedeflediği dokuda yani kemiklerde istenilen cevap alınıyor, özellikle ağrı azalması gerçekleşiyor, hastanın ağrısını yüzde 60-70’ler oranında azaltıyor. Bu bilimsel çalışmalarla ispatlanmış durumda’’ dedi.