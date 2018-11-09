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Kanserli hücre sandılar bakın akciğerinden ne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

İzmir'de akciğerindeki kitle nedeniyle kanser teşhisi konan kadın, ilaç tedavisine rağmen iyileşmedi. Sağ üst akciğeri tamamen tıkanınca ameliyata alınmaya karar verildi. Ancak doktorlar ameliyat esnasında karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü açtıkları akciğerden kanserli kist çıkmasını beklerken ceviz çıktı.

Kanser olduğunu duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyleyen 65 yaşındaki 2 çocuk, 3 torun sahibi kadın, ameliyattan çıkınca kızı tarafından akciğerinden kist yerine ceviz çıktığı söylenince şaşırmadan edememiş.Kanser olmadığını öğrendiği için büyük mutluluk yaşayan kadının en çok şaşırdığı durumsa yakın zamanlarda hiç ceviz yememesi olmuş.

Kanser sanılan kitle ceviz parçası çıktı

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İzmir Karşıyaka'da yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi 65 yaşındaki Melek Akkuş'a temmuz ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde zatürre teşhisi kondu. Önce evinde ilaç tedavisi gören Akkuş, iyileşemeyince hastanede tedavi görmeye başladı.
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Doktorların uyguladığı tüm tedavilere rağmen Akkuş bir türlü sağlığına kavuşamadı. Yapılan tetkiklerde akciğerde büyük bir kitle tespit edildi. Akkuş'a yapılan iki kez biyopsi de temiz çıkarken doktorlar, kitlenin kanserli olabileceği şüphesiyle Akkuş'u ameliyata aldı.
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Doç. Dr. Kenan Can Ceylan'ın gerçekleştirdiği ameliyatta, akciğerde bulunan çeşitli ebatlardaki ceviz parçalarının damarları tıkadığı tespit edildi.Ceviz parçalarının çıkarılması sonrasında Akkuş sağlığına kavuştu.
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'CEVİZ VE FINDIĞI HİÇ SEVMEM'

'CEVİZ VE FINDIĞI HİÇ SEVMEM'
Melek Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce eşini de aynı hastanede akciğer kanserinden kaybettiğini söyledi.Doktorların kanser olabileceğini söylemesinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Akkuş, "Ameliyattan çıkıncı kızım 'anne ceviz yutmuşsun' dedi, çok şaşırdım. Kenan Bey söyleyince şok oldum. Ceviz ve fındığı hiç sevmem, yakın zamanda da yemedim. Yediğim kurabiyelerin içinde olabilir. Bu bana ders oldu bir daha yemem artık." dedi.
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Doç. Dr. Ceylan ise hastanın kendilerine akciğer kanseri şüphesiyle geldiğini, ameliyatta çok şaşırdıklarını ifade etti. Ceylan, "Hastanın, yıllar önce yuttuğu ceviz parçalarına bağlı sağ üst akciğerinin tamamen tıkandığını, burada biriken balgamların akciğeri tamamen harap ettiğini fark ettik.
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Bunun kanserle karıştırılabilen bir teşhis olduğu gördük. Böyle bir rahatsızlık daha çok küçük çocuklarda görülebiliyor. Yetişkin bir hastada görünce ekiple birlikte şaşırdık. Ceviz parçalarının temizlenmesinin ardından hasta hızlıca iyileşti ve kendisini taburcu ettik." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
kanser izmir ceviz

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