Kanserli kedi tedavi için İstanbul'a gönderildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kanser nedeniyle ağız ve burun kısmının bir bölümünü kaybeden sokak kedisi, İstanbul'da tedavi edilecek.

Suşehri Belediyesinde çalışan Zülküflü Demir, sokakta bulduğu ve sahiplendiği kedinin ağız ve burun kısmının bir bölümünün olmadığını farketti.

Kedinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya aracılığıyla veterinerlere ulaşan Demir, hayvanın kanser olduğunu öğrendi.

Demir'in sosyal medya paylaşımlarını gören bir hayvansever, ağız ve burun nakli yapılacak hayvanın tedavi ve yol masraflarını üstlendi.

Sokak kedisi tedavisi için uçakla İstanbul'a gönderildi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün önce sokakta bulduğu kedinin durumunun kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Kedinin tedavisini üstlenen hayvansevere teşekkür eden Demir, şunları anlattı:

"Sokakta gördüğüm kedinin fotoğraflarını çekerek, hastalığının ne olduğunu öğrenmek amacıyla veterinerlere gönderdim. Burun ve damak tarafının kanser hastalığından dolayı düştüğünü söylediler. Plastik cerrahi tarafından bunun tedavisinin olacağını ifade ettiler. Ben de sosyal paylaşım sitesinden bunu paylaştım. İstanbul'da naklini yaptıracak bir hayvansever kardeşimizi bulduk. Uçak biletini aldı, bugün tedavi amaçlı olarak İstanbul'a gönderiyoruz. İnşallah kısa sürede tedavisinin yapılarak, doğal yaşamına tekrar kavuşacağını ümit ediyorum."

