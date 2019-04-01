Kansersiz hayat için kendinizi dinleyin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekti.

Kavak, kanserin dünyada ve Türkiye’de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olduğunu belirterek, "Erken teşhis edildiğinde hastanın tedavisi ve yaşam kalitesi artırılabilir. Bu konuya vurgu yapmak amacıyla her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında Kanser Haftası vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser türleri akciğer ve prostat kanseri iken, kadınlarda en sık görülen kanser türleri başta meme kanseri olmak üzere rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseridir. Kansere genel olarak sebep olan etkenler sağlıksız beslenme, düşük sosyo-ekonomik düzey, doktor kontrollerinin ihmali, düzensiz ve sağlıksız bir yaşam denebilir. Kadınlar için ise; genç yaşta evlenme, erken cinsel yaşama başlama, çok sayıda çocuk sahibi olma, düşük sosyo-ekonomik düzey, kötü hijyenik şartlara sahip olma, çok sayıda partner ya da eşinin çok sayıda partneri olması, sigara kullanımı risk faktörlerindendir" dedi.

Birçok hastalık türünde olduğu gibi kanserin de erken tanıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Kavak, "Kansere neden olan sigara, gıda katkı maddeleri, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, radyasyon, çeşitli toksinler ve genetik etkenler bilinip önlem alınarak kanseri önlemek mümkündür. Yine keza; sık görülen kanser türleri için var olan tarama yöntemleri konusunda toplum bilinçlendirilip erken tanı sonrası kanser nedeniyle meydana gelen ölümleri azaltmak da mümkündür. Hayatı sevmeniz ve hayat bağınızın sağlıklı ve güçlü olması kanserin en büyük düşmanıdır" dedi.

