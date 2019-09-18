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Kansız ve ağrısız burun ameliyatı dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç.

Kansız ve ağrısız burun ameliyatı dönemi

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Ediz Yorgancılar, burun estetiği ve ameliyatları hakkında bilgi verdi.
Burnun, estetik ve görsel yönünün dışında çok fonksiyonel bir organ olduğunu kaydeden Doç. Dr. Yorgancılar, sağlıklı nefesin burun solunumuyla alındığını söyledi. Doç. Dr. Yorgancılar, “Burun ameliyatı olmak isteyen hastaların çoğunda estetik kaygıların yanı sıra iyi nefes alamama, geceleri ağzı açık uyuma, horlama ve benzeri şikayetler mevcuttur. Aynı zamanda bu kişilerde yorgun uyanma ve gündüz uyuklama gibi yaşam standartlarını çok olumsuz etkileyen durumlar da söz konusudur. Yaşanan sıkıntıların önemli bir sağlık sorununa yol açmasını engellemek için cerrahi gerektiren hastalara ameliyat uygulanmalıdır. Burun ameliyatlarında öncelik, hastanın sağlığıdır. Yani nefes almakta zorluk çeken bir hastanın önceliği, estetik kaygı değil sağlıklı nefes alabilir duruma gelmektir. Ancak bazı hastalarda estetik kaygılar sağlığın önüne geçebilir. Estetik açıdan güzel bir buruna sahip olma düşüncesinin içselleşmesi, hastada psikolojik sorunlara yol açabilir. Üstelik estetik kaygı yalnızca kadınları değil günümüzde erkekleri de etkilemektedir. Burnunun görünümünü beğenmeyen erkekler de estetik operasyon için doktora danışmaktadır. Ancak her birey psikolojik açıdan ameliyat sonrasını veya komplikasyonlarını göğüsleyecek bilinçte olmalıdır” dedi.

“Özellikli cerrahiler ile sağlıklı ve estetik bir burun mümkün”
Burun ameliyatlarının kadınlarda 16-17, erkeklerde 18 yaş döneminden itibaren 50-60’lı yaşlara kadar yapılabildiğine değinen Doç. Dr. Yorgancılar, “Geçmişte burun estetiği ameliyatlarında hastanın hem sağlıklı nefes alması hem de güzel bir buruna sahip olması mümkün olamayabiliyor, hastalar ameliyat sonrası kanama ve ağrı gibi ciddi sorunlar yaşıyordu. Günümüzde uygulanan yeni ameliyat yöntemleri hastaların nefes alamama problemlerini ortadan kaldırılırken, estetik açıdan da tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır. Estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi aynı ameliyat ile gerçekleştirilmektedir. Uygun hastalarda ameliyat kapalı yöntemle yapılmakta ve bu sayede kesiler burun deliklerinin içinde oluştuğu için iz kalma riskini de ortadan kalkmaktadır. Dış kesilerde ise iz sıkıntısı ile karşılaşılmamaktadır. Ameliyat sonrası burnunuzu travmalardan korumak ve şişlikleri azaltmak için yatarken yastık ile başı mümkün olduğu kadar yükseltmek önerilir. Taburcu olduktan sonra burun her türlü travmalara karşı korunmalıdır. Gözlük, doktorun önerdiği süre boyunca kullanılmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlardan doktor kontrolünde uzak durulmadır. Düzenli uyku, doğru beslenme ve belirli bir süre evde dinlenmek gerekir. Dişlerin sert ve hızlı fırçalanması, burun tabanında hassasiyete neden olabilir. Banyo yaparken baş kısmının bir süre ıslanmamasına özen gösterilmelidir. Yine doktorun önerdiği süre boyunca her türlü spordan uzak durulmalıdır. Dışarı çıkıldığı zaman yüz ve yüz çevresi güneş kremi ile koruma altın alınabilir. Doktorun önerdiği şekilde buruna masaj yapılmalıdır” diye konuştu.

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