'Kansızım' dedi, sırtında sobayla gezdi

Kansız olduğundan çok üşüdüğünü, bunu önlemek için de sırtında sobayla gezdiğini söyleyen Osman Aslan, nohut satışlarını tamamladıktan sonra otogarda tur attı. Soba ile gezintiye çıkan Aslan'ı gören vatandaşlar ellerini uzatarak ısıdan yararlanmaya çalıştı.

Sırtına soba bağlayıp nohut sattı

Adana’da tablada nohut satan 55 yaşındaki Osman Aslan, tenekeden yapılma odun sobasını yakıp otogar içerisinde gezmesi dikkat çekti. Aslan,” Adana Çukurova’sı devamlı yanıyor diyorlar, bu kadar soğu ispat etmek için böyle bir ortama başvurdum” dedi.

Geçtiğimiz aylarda kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.’nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp ‘Bu şahıs beni dolandırdı’ yazısıyla pankart yaptırmıştı. Yaptığı pankart ile kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez sırtına odun sobası bağlayarak insanları şaşırttı.

SIRTINDA SOBA İLE NOHUT SATIYOR Tenekeden yapılma odun sobasını yakıp sırtına bağlayan 55 yaşındaki Osman Aslan, otogar içerisinde tablada nohut satışı yapıyor. Kansız olduğunu dile getiren Aslan,” Üşüdüğüm için böyle bir yola başvurdum.” dedi.

SOBAYI GÖREN YANINA GELİP ISINMAYA ÇALIŞTI Osman Aslan nohut satışından sonra, otogar içerisinde sırtında soba ile gezintiye çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hayretler içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise ısınmak için Aslan’ın yanına gelerek ellerinin sobaya uzatarak ısındı.