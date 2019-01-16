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'Kansızım' dedi, sırtında sobayla gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Adana'daki otogarın içinde sırtında soba ile nohut satan adamı görenler gözlerine inanamadı. Sobalı adamı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar 55 yaşındaki adamın yanına gelerek yanan sobada ısınmaya çalıştı. Osman Aslan sırtındaki sobanın etrafına toplanan vatandaşların yaşanan durumdan gayet memnun olduğunu söyledi.

Kansız olduğundan çok üşüdüğünü, bunu önlemek için de sırtında sobayla gezdiğini söyleyen Osman Aslan, nohut satışlarını tamamladıktan sonra otogarda tur attı. Soba ile gezintiye çıkan Aslan'ı gören vatandaşlar ellerini uzatarak ısıdan yararlanmaya çalıştı.

Sırtına soba bağlayıp nohut sattı

Adana’da tablada nohut satan 55 yaşındaki Osman Aslan, tenekeden yapılma odun sobasını yakıp otogar içerisinde gezmesi dikkat çekti. Aslan,” Adana Çukurova’sı devamlı yanıyor diyorlar, bu kadar soğu ispat etmek için böyle bir ortama başvurdum” dedi.
Geçtiğimiz aylarda kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.’nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp ‘Bu şahıs beni dolandırdı’ yazısıyla pankart yaptırmıştı. Yaptığı pankart ile kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez sırtına odun sobası bağlayarak insanları şaşırttı.

SIRTINDA SOBA İLE NOHUT SATIYOR

SIRTINDA SOBA İLE NOHUT SATIYOR
Tenekeden yapılma odun sobasını yakıp sırtına bağlayan 55 yaşındaki Osman Aslan, otogar içerisinde tablada nohut satışı yapıyor. Kansız olduğunu dile getiren Aslan,” Üşüdüğüm için böyle bir yola başvurdum.” dedi.

SOBAYI GÖREN YANINA GELİP ISINMAYA ÇALIŞTI

SOBAYI GÖREN YANINA GELİP ISINMAYA ÇALIŞTI
Osman Aslan nohut satışından sonra, otogar içerisinde sırtında soba ile gezintiye çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hayretler içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise ısınmak için Aslan’ın yanına gelerek ellerinin sobaya uzatarak ısındı.

'KIŞI YAZA ÇEVİRDİM'

'KIŞI YAZA ÇEVİRDİM'
Osman Aslan, 'Adana Çukurova'sı devamlı yanıyor diyorlar. Akşamdan beri üşüdüğüm için böyle bir şeyi yaptım. Kışı yaza çevirdim. Yolcular müşteriler böyle gezmemi iyi karşılıyor” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
adana soba

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