Kansızlık neden olur? Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Hangi yiyeceklerde demir var?

Kansızlık şikayeti yaşayan kişiler tarafından bu rahatsızlığın nedeni ve belirtileri sıklıkla araştırılıyor. Bu doğrultuda kansızlığa ne iyi gelir sorusu da soruluyor. Dr. Mesut Ayyıldız, kansızlık ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte tüm merak edilenler...

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Dr. Mesut Ayyıldız’ın aktardığı bilgilere göre; kanda kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar bulunuyor ve bunların yapısında da oksijenin taşınmasını ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin yer alıyor. Nefes alırken akciğerdeki oksijen, bu hemoglobinin yapısına bağlanarak taşınıyor. Bu hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması sonucu kansızlık yani anemi ortaya çıkıyor.

Olması gereken minimum değerler ise Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değerlere göre erkekte 13 g/dl, kadında da 12 g/dl. 6 yaşa kadar olan çocuklarda 11 g/dl, 6-15 yaş arasında ise 12 g/dl’nin altında olması kansızlığın göstergesi olarak geçiyor. Beslenme yetersizliğinden kaynaklı olarak bu durum ortaya çıkabiliyor. Uygulanan yanlış rejimler, et yememek ve hazır gıdalarla beslenmek; demir eksikliği anemisi nedenleri arasında gösterilebiliyor. Aynı zamanda bazı hastalıklar sonucu demirin bağırsaklardan vücuda emilmesi yetersiz olabilir.