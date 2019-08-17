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Kantin hırsızlarına okul bahçesinde suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir ortaokulunun kantininden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunun kantininde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de, bir ortaokulunun kantininden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunun kantininde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Okula farklı tarihlerde hırsızlık amacıyla girdikleri tespit edilen şüpheli İ.B. ile C.D. 3’üncü kez hırsızlık amacıyla geldikleri okulun bahçesinde polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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