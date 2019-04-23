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Kantin işletmecilerine çölyak bilgilendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Çölyak Federasyonunca, Türkiye genelindeki okul kantinlerinde çölyak hastası çocuklar için ürün ve raf bulundurulması konusunda kantin işletmecileri esnaf dernek ve oda başkanlarına bilgilendirme yapıldı

Türkiye genelindeki okul kantinlerinde çölyak hastası çocuklar için ürün ve raf bulundurulması konusunda kantin işletmecileri esnaf dernek ve oda başkanlarına bilgi verildi.

Çölyak Federasyonunca, Zonguldak Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Sağlıklı Çocuklar Mutlu Anneler" projesi kapsamında çölyaklı öğrencilere okul kantinlerinde daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kantin işletmecileri esnaf dernek ve oda başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Çölyak Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Uğur Akkuş, glütenli ürünlerin glütensiz ürünlerle temas etmesinin çölyak hastaları için sakıncalı olduğunu ifade etti.

Akkuş, okul kantinlerinde kullanılan tost makinalarının, ızgaraların, maşa, çatal ve bıçakların glütenli ürünlerle temas etmemesi ya da yıkanarak kullanılması gerektiğini belirterek, "Kullanılan malzeme teflon türü bir malzemeyse, o yıkansa da geçmiyor. Teflon ve tahtaya glüten işliyor. Yani tahta kaşığın da farklı olması gerekiyor. O yıkansa dahi glütenden arındıramıyoruz." dedi.

Açık gıdaların yapımıyla ilgili kantin çalışanlarına pratik çözüm önerileri sunan Akkuş, "Ayrı bir tost makinesi alınamıyorsa tost makinesinin içine yanmaz kağıtlar konur, çocuğun tostu, köftesi, ızgarası orada yapılır. Yani aynı ortamda yapılabilir ama kağıtlar değiştirilir. O kağıdı da bir daha kullanmazsınız. Maşa zaten maliyetli bir şey değil. Kesme tahtası da ayrı olabilir. Onun dışında en büyük sorun ızgaralardır, bunlar da yanmaz kağıtlarla çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Kapalı gıdalara paketli olması sebebiyle glüten bulaşma riski olmayacağını anlatan Akkuş, Ankara Çölyak Derneği internet sitesinde, onay alınan markaların glütensiz ürünlerinin listelerinin yer aldığını, okul kantinlerinde çölyaklı öğrenciler için bu markaların bulundurulabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
"Sağlıklı Çocuklar Mutlu Anneler" Çölyak Federasyonu

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