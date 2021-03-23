HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kantinden yiyecek çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kantinden yiyecek çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

23.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de bir okulun kantininden yiyecek çalan 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu’nun kantininde meydana gelen hırsızlık olayını fark eden kantin işletmecisi durumu polise bildirdi.

Osmaniye’de bir okulun kantininden yiyecek çalan 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu’nun kantininde meydana gelen hırsızlık olayını fark eden kantin işletmecisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kantinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayı kameralara yansırken, ekipler görüntülerden şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda Ş.K., D.K. ve V.Ö. isimli şahıslar yakalandı.
Okul kantininden yaklaşık 350 lira değerinde yiyecek çalan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleriİDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası

Hastanede skandal olay! Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesi için uyaran doktorlara saldırdı

Skandal olay! 'Su içirmeyin' diyen doktorlara saldırdı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.