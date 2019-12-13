Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi

Kantinlerde satılması ve satılmaması gereken gıdalar olduğunun altını çizen Cömert, "Okul çağındaki çocuklar, öğrenmeye, yeni şeyleri keşfetmeye hevesli oluyor. Bu noktada kantinlerde satılan her ürün büyük önem taşıyor. Çocukların heveslerinin doğru şekillendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Okul çağındaki çocukların beslenmesinin gelişimleri için önemine işaret eden Cömert, okula giden çocukların beslenme alışkanlıklarının oluşmasında, yiyecek ve içeceklerini aldıkları kantinlerin etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Cömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların okula başladıktan sonra yeni bir sosyal ortamın içine girdiklerine ve bu çerçevede beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert, kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukların ilgisini çekecek şekilde sunulması gerektiğini belirterek, bunun yolunun da kantincilere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçtiğini belirtti.

"Hazır içecekler ve hazır gıdalar tehlike arz ediyor. Yapılan araştırmalara göre, çocuklar günlük enerji gereksiniminin üçte birini hazır içeceklerden alıyor. Hazır içecekler, enerji gereksinimini sağlıyor ama vitamin ve mineral açısından hiçbir anlam taşımıyor. Çocuk sadece enerji almış oluyor."

Çocukların zararlı gıdalardan korunmasında eğitimin önemine işaret eden Cömert, "Kantinlerde, sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması gerekiyor. Kantinlerde, çocuklara hazır içecekler yerine taze meyve suları ilgilerini çekecek şekilde sunulabilir. Bunun yolu da kantincilere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçiyor." dedi.

Cömert, okul kantinlerinde satılacak ambalajlı gıdalarda, Okul Gıdası Logosu kullanılmasının çocukların sağlığa zararlı ürünleri tüketmesini önleyebileceğini belirterek, bu tür çalışmaların aileler, okul yöneticileri, öğretmenler ve kantin personeli ile iş birliği halinde yürütülmesinin faydalı olacağını söyledi.

Cömert, okul çağındaki çocukların günlük ihtiyaçları olan proteini almalarının önemi vurgulayarak, "Hazır içecek tüketen çocukların kalsiyum gereksinimini de karşılayamadığını görüyoruz. Çünkü çocukların tükettiği şekerli içecekler, maalesef sütün yerini alıyor. Okul kantinlerinde satılan bisküvi, kraker, şeker, çikolata gibi gıdalar yine hiçbir vitamin ve mineral gereksinimini karşılamadan çocuklara sadece boş enerji veriyor." ifadesini kullandı.

- "Çocuklara, 'Hayatın boyunca çikolata yemeyeceksin' diyemeyiz"

Cömert, çocukların okul kantininden olmasa bile dışarıdaki bakkal ve marketlerden çikolata alabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çocuklara, 'Hayatın boyunca çikolata yemeyeceksin.' diyemeyiz. Mutlaka çikolata alacaklardır. Burada satılan çikolataların kalitesi ve ambalajının çocuklar için risk oluşturmaması büyük önem taşıyor. Bu noktada şırınga şeklindeki ambalajda satılan çikolatalar risk taşıyor. Aynı zamanda son derece akışkan kıvamdaki bir çikolatanın bu şekilde satılması da riskli. Çocuklar, şırınganın kapağıyla ilgili sıkıntı yaşamasa bile, çikolatayı şırınga ile ağzına boca ettiğinde boğaza yapışma riski olacaktır."