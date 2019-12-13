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Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Tuğba Cömert: - "Kantinlerde, çocuklara hazır içecekler yerine taze meyve suları ilgilerini çekecek şekilde sunulabilir. Bunun yolu da kantincilere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçiyor" - "Hazır içecekler ve hazır gıdalar tehlike arz ediyor. Yapılan araştırmalara göre, çocuklar günlük enerji gereksiniminin üçte birini hazır içeceklerden alıyor. Hazır içecekler, enerji gereksinimini sağlıyor ama vitamin ve mineral açısından hiçbir anlam taşımıyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert, kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukların ilgisini çekecek şekilde sunulması gerektiğini belirterek, bunun yolunun da kantincilere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçtiğini belirtti.

Cömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların okula başladıktan sonra yeni bir sosyal ortamın içine girdiklerine ve bu çerçevede beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekti.

Okul çağındaki çocukların beslenmesinin gelişimleri için önemine işaret eden Cömert, okula giden çocukların beslenme alışkanlıklarının oluşmasında, yiyecek ve içeceklerini aldıkları kantinlerin etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Cömert, kantinlerle ilgili son dönemde önemli çalışmalar yapıldığını, okul sütü programlarının başlatıldığını, eğitim kitapçıkları hazırlandığını ve sağlıklı atıştırmalıkların kantinlere getirildiğini anımsattı.

Kantinlerde satılması ve satılmaması gereken gıdalar olduğunun altını çizen Cömert, "Okul çağındaki çocuklar, öğrenmeye, yeni şeyleri keşfetmeye hevesli oluyor. Bu noktada kantinlerde satılan her ürün büyük önem taşıyor. Çocukların heveslerinin doğru şekillendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Okul Gıdası Logosu çalışması, son derece önemli"

Cömert, okul kantinlerinde satılacak ambalajlı gıdalarda, Okul Gıdası Logosu kullanılmasının çocukların sağlığa zararlı ürünleri tüketmesini önleyebileceğini belirterek, bu tür çalışmaların aileler, okul yöneticileri, öğretmenler ve kantin personeli ile iş birliği halinde yürütülmesinin faydalı olacağını söyledi.

Çocukların zararlı gıdalardan korunmasında eğitimin önemine işaret eden Cömert, "Kantinlerde, sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması gerekiyor. Kantinlerde, çocuklara hazır içecekler yerine taze meyve suları ilgilerini çekecek şekilde sunulabilir. Bunun yolu da kantincilere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçiyor." dedi.

- "Hazır içecekler ve hazır gıdalar, tehlike arz ediyor"

Hazır içecek ve gıdaların çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Cömert, şunları belirtti:

"Hazır içecekler ve hazır gıdalar tehlike arz ediyor. Yapılan araştırmalara göre, çocuklar günlük enerji gereksiniminin üçte birini hazır içeceklerden alıyor. Hazır içecekler, enerji gereksinimini sağlıyor ama vitamin ve mineral açısından hiçbir anlam taşımıyor. Çocuk sadece enerji almış oluyor."

Cömert, okul çağındaki çocukların günlük ihtiyaçları olan proteini almalarının önemi vurgulayarak, "Hazır içecek tüketen çocukların kalsiyum gereksinimini de karşılayamadığını görüyoruz. Çünkü çocukların tükettiği şekerli içecekler, maalesef sütün yerini alıyor. Okul kantinlerinde satılan bisküvi, kraker, şeker, çikolata gibi gıdalar yine hiçbir vitamin ve mineral gereksinimini karşılamadan çocuklara sadece boş enerji veriyor." ifadesini kullandı.

- "Çocuklara, 'Hayatın boyunca çikolata yemeyeceksin' diyemeyiz"

Cömert, çocukların okul kantininden olmasa bile dışarıdaki bakkal ve marketlerden çikolata alabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çocuklara, 'Hayatın boyunca çikolata yemeyeceksin.' diyemeyiz. Mutlaka çikolata alacaklardır. Burada satılan çikolataların kalitesi ve ambalajının çocuklar için risk oluşturmaması büyük önem taşıyor. Bu noktada şırınga şeklindeki ambalajda satılan çikolatalar risk taşıyor. Aynı zamanda son derece akışkan kıvamdaki bir çikolatanın bu şekilde satılması da riskli. Çocuklar, şırınganın kapağıyla ilgili sıkıntı yaşamasa bile, çikolatayı şırınga ile ağzına boca ettiğinde boğaza yapışma riski olacaktır."

- "Obeziteyi de tetikliyor"

Yetersiz beslenmenin, dengesiz beslenme sorununu da beraberinde getirdiğini söyleyen Cömert, "Kazanılan yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı çocuklarda obeziteyi ortaya çıkarıyor. Bu dönemdeki obezite de yetişkin dönemdeki obeziteden daha büyük tehlike oluşturuyor." dedi.

- Okullarda satılması yasak olan içecek ve yiyecekler

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesinde yer alan kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerde satışı yapılacak ve yapılamayacak ürünlere yönelik Okul Sağlığı Bilim Kurulu Kararı bulunuyor.

MEB tarafından 2006'da "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesine İlişkin Genelge" kapsamında duyurulan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Kararı'na tüm okullarda uyulması gerekiyor.

Buna göre, enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecekler, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresinin okul kantinlerinde satışına izin verilmiyor.

Ayrıca, kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler, tüm çikolata türleri, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri, guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecek ile içecekler, krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması da yasak ürünler içinde yer alıyor.

Bu arada liseler dışındaki eğitim öğretim kurumlarında, çay ve kahve tarzı içeceklerin satışı da yasak.

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Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert

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