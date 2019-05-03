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Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 23:15 | Son Güncelleme

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, memleketi Kırklareli'nde "Bu Şehrin Nağmeleri" konseri verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, memleketi Kırklareli'nde "Bu Şehrin Nağmeleri" konseri verdi.

Kırklareli Valiliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde ilk olarak Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan gurup şarkı ve türküler seslendirdi.

Ardından Baktagir, öğrencilerle birlikte performans sergiledi. Yaklaşık 2 saat süren konser vatandaşların beğenisini topladı.

Konserin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sanatçı Baktagir'e çiçek takdim etti.

Baktagir'in önemli bir sanatçı olduğunu belirten Bilgin, sanat ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini ifade etti.

- "Sanat estetik değerler bütünüdür"

Baktagir, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanat estetik değerler bütünüdür. Sanatın içerisinde olan insanlar ve toplumlar daima daha güzele, daha refaha ulaşırlar." dedi.

Özlem duyduğu memleketi olan Kırklareli'nde olmaktan ayrı bir gurur ve onur duyduğunu anlatan Baktagir, bugün çok mutlu olduğunu söyledi.

Gelecek kuşaklara sanatın aktarılması noktasında güzel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Baktagir, "Sanat estetik değerler bütünüdür. Sanatın içerisinde olan insanlar ve toplumlar daima daha güzele, daha refaha ulaşırlar. Bizde uzun yıllardan bu yana sanatın içinde kanun gibi bir Türk müziği enstrümanının müzik yolcusu olmaya ulaşmış ve o alanda gayretler göstermeye çalışıyorum. Birikimlerimizi özellikle gençlere aktarmak istiyoruz. Benim hayalim kendi ülkemizin bu güzel değerlerini, gelecek nesillere aktarmaktır. Kırklareli Valiliğimize de bu noktada özel teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Baktagir konser sanatçı

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