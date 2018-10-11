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"Kanun teklifi Meclis'e gelirse gereğini yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz." dedi.

Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'na ilişkin sözleri üzerine parti genel merkezinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

19 Eylül 2018'de MHP muhabirleriyle bir araya geldiği yemekte İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Demiştim ki CHP'nin 'Atatürk'ün mirası' diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir."

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