"Kanuni Bulvarı etap etap açılmaya başlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Trabzon'un şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren sahil yolunun yükünü hafifletecek olan Kanuni Bulvarı etap etap hizmete açılmaya başlandı." dedi. Bakan Turhan, Trabzon'da Kanuni Bulvarı çalışmalarının sürdürüldüğü güzergahta incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'ndeki çalışmaları da inceleyen Bakan Turhan, buradaki konuşmasında, bugün Trabzon'un önemli projelerinden biri olan bu projenin yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi almak üzere Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde toplantı yaptıklarını söyledi. Turhan, "Proje, Trabzon sahil yolunun Akyazı kavşağından başlıyor ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son buluyor. Batıya doğru da Akyazı kavşağı ile Yıldızlı kavşağı arasındaki yaklaşık 4,5 kilometre hem yeni bir varyant hem de mevcut sahil yolunun birleştirilmesini kapsıyor. Tüm bunlarla birlikte projenin tamamı 28 kilometreden oluşuyor." ifadesini kullandı. Proje kapsamında 22 köprülü kavşak ve 7 tünel bulunduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Trabzon için, bölge için önemli bir ulaşım altyapısı. Tabii bölgenin, özellikle Kafkasya'ya, Orta Asya'ya açılan Karadeniz sahil yolu üzerindeki en büyük şehri olan Trabzon'un şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren sahil yolunun yükünü hafifletecek olan Kanuni Bulvarı etap etap hizmete açılmaya başlandı. Toplam 28 kilometrelik yolun bugüne kadar 10,5 kilometresi tamamlanarak trafiğe açılmış durumda. Yapım çalışmaları devam eden 2,5 kilometrelik Karşıyaka kavşağı ile şu anda bulunduğumuz Erdoğdu kavşağı arasını da inşallah 29 Ekim tarihine kadar trafiğe açacağız. Bu kesimin de trafiğe açılmasıyla özellikle şehir içinden kaynaklanan trafiğin gerek şehir içi ulaşımı gerekse şehirler arası ana arter olan Karadeniz sahil yoluyla, şehir içi imar yollarıyla birlikte entegrasyonu tamamlanmış olacak ve projenin esas maksadının aslında kilometre olarak belki yüzde 50'si tamamlanmış olmakla birlikte maksadının yüzde 70'i hasıl oluyor, amacına ulaşmış oluyor. Onun için çalışmalarımız özellikle bu bölgede, şehir içinde Karşıyaka kavşağı ile Erdoğdu kavşağı arasında öncelikli olarak yoğunlaşmış durumda. "