"Kanuni Bulvarı Trabzon'un ulaşımında önemli görev ifa edecek"

Turhan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programında bulunan ve Kanuni Bulvarı olarak da isimlendirilen projenin çalışmalarını incelediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kanuni Bulvarı Trabzon'un ulaşımında önemli bir görev ifa edecek. Özellikle Trabzon'un doğu-batı istikametinde, kuzey-güney istikametinde hizmet veren yolların trafiğini rahatlatma anlamında şehir içi trafiğinin şehirler arası trafiğinden ayırarak ulaşımı rahatlatmış olacak." dedi.

Trabzon'un kuzeyinin deniz olduğuna işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Trabzon'un, deniz olması nedeniyle kuzeye doğru açılan yolları yok. Liman şehri. Limandan kaynaklanan trafik, batı bölgesinden doğuya, doğudan batıya gelen şehirler arası, uluslar arası trafik Trabzon'un şehir içi trafiğiyle birleşince şehir geçişinde ulaşım sıkıntı oluyor. Yoğunlaşıyor, zaman kaybı oluyor. Bu trafik sorununu çözmekle şehir içinden oluşan trafikle şehirler arası trafiği birbirinden ayırarak gerek Giresun-Rize istikametinde gerekse güneyde Gümüşhane-Erzurum- Erzincan istikametine, Doğu Anadolu'ya giden yolların trafiği birbirinden ayrılacak ve daha konforlu, rahat bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Bir başka deyişle günlük yaşantısında Trabzonlu hemşehrilerimizin trafikte yaşadığı sorun ve sıkıntılar artık bu yolun, bu projenin hizmete girmesiyle ortadan kalkmış olacak."

- "Projeyi etap etap hizmete açtık"

Turhan, projeyi etap etap hizmete aldıklarını, Yıldızlı-Akyazı kavşağı arasını trafiğe açtıklarını anlatarak Erdoğdu kavşağına kadar olan kesimi yaz aylarında hizmete açmayı planladıklarına işaret etti.