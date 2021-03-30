Kanuni Portresi Londra’da Açık Artırmada

Londra’da Sotheby’s müzayede evi 31 Mart’ta Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini açık artırmayla satacak.

Portrenin açıklanan fiyatı 80 ila 120 bin sterlin. Sotheby’s çok değerli eserlerin, tarihi sanat eserlerinin yakın takipçileri için değil belki ama bazılarına göre olağanüstü rakamlara el değiştirdiği, alıcı bulduğu bir mekan.

Geçen yıl yine aynı müzayede evinde satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet tablosunu sürpriz bir şekilde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi adına Ekrem İmamoğlu 935 bin sterlin ödeyerek almıştı.

Kanuni portresinin özellikleri

Portre Kanuni’nin profilden görünüşünü yansıtıyor. 1494-1566 yıllarında yaşamış Kanuni Sultan Süleyman’ın bu portredeki haliyle 43 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Padişahın o yaşında Irak, Safeviler’den alınıp Osmanlı topraklarına katılmış. O yıllarda Papa ve Avrupalı müttefiklerine karşı Preveze deniz savaşı kazanılmış. Padişahın o dönemdeki görünüşünün bu portredeki gibi olduğu düşünülüyor.

Resim, İtalyan Ressam Cristofano Dell Altissimo tarafından 16. Yüzyılda bir bakır levha üzerine çizilmiş. Birçok versiyonunun arasında gerçeğine en yakın temsili olduğu kabul ediliyor. 1534 yılında İstanbul’a gitmiş Venedik delegasyonunun tarifine en uygun olan hali, bu portredeki gibiymiş.