Kanuni Portresi Londra’da Açık Artırmada

Londra’da Sotheby’s müzayede evi 31 Mart’ta Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini açık artırmayla satacak.
Portrenin açıklanan fiyatı 80 ila 120 bin sterlin. Sotheby’s çok değerli eserlerin, tarihi sanat eserlerinin yakın takipçileri için değil belki ama bazılarına göre olağanüstü rakamlara el değiştirdiği, alıcı bulduğu bir mekan.
Geçen yıl yine aynı müzayede evinde satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet tablosunu sürpriz bir şekilde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi adına Ekrem İmamoğlu 935 bin sterlin ödeyerek almıştı.
Kanuni portresinin özellikleri
Portre Kanuni’nin profilden görünüşünü yansıtıyor. 1494-1566 yıllarında yaşamış Kanuni Sultan Süleyman’ın bu portredeki haliyle 43 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Padişahın o yaşında Irak, Safeviler’den alınıp Osmanlı topraklarına katılmış. O yıllarda Papa ve Avrupalı müttefiklerine karşı Preveze deniz savaşı kazanılmış. Padişahın o dönemdeki görünüşünün bu portredeki gibi olduğu düşünülüyor.
Resim, İtalyan Ressam Cristofano Dell Altissimo tarafından 16. Yüzyılda bir bakır levha üzerine çizilmiş. Birçok versiyonunun arasında gerçeğine en yakın temsili olduğu kabul ediliyor. 1534 yılında İstanbul’a gitmiş Venedik delegasyonunun tarifine en uygun olan hali, bu portredeki gibiymiş.
“Zalim değil merhametli bakışlı”
Padişah, müzayedenin web sitesindeki bilgilerde, Şu şekilde tasvir ediliyor: “Siyah, iri gözlü, zalim değil merhametli bakışlı. Yüzüne göre büyük kemerli bir burnu var. Uzun kızıl bıyıklar ve makasla kısaltılmış sakal ve uzun, ince boyna sahip.”
'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kuran sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kuran da aynı müzayedede satılacak. Ayrıca Osmanlı dönemine ait çok sayıda kilim ve halı da, tarihi sanat eseri meraklılarına, burada sunulacak.