HABER

Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524. yılında Trabzon’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524.

Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524. yılında Trabzon’da anıldı

Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524. yılında Trabzon’da anıldı.
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı tarafından Ortahisar Mahallesi Kanuni Evi önünde düzenlenen programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Müftüsü Osman Aydın, vakıf yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Trabzon Belediye Mehter takımı eşliğinde, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "Bugün burada büyük padişah, cihan padişahı, devlet adamı ve bu topraklarda doğmuş, büyümüş Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumunun 524. yıl dönümü hep birlikte yâd ediyoruz. İlim ve irfanı ilk bu topraklarda alan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman sadece devlet adamlığıyla değil, kanun yapıcı, iyi bir şair, adaleti ve hukuk kurallarını en iyi şekilde uygulayan çok büyük bir devlet adamlığı özelliğiyle tanınmaktadır. Daha da önemlisi üç kıtaya hükmetmiş, padişah olduğunda Osmanlı topraklarını âdete üç katına çıkartmış büyük bir padişahtır” dedi.
Trabzon’un bir şehzadeler kenti olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, “Ecdadın bir şehri şehzadeler kenti yaparken tesadüf yapmamıştır. O kentin stratejik konumu, imparatorluk açısından önemi, kültürü, birikimi, eğitimi, geçmişi ve altyapısı dikkate alınmıştır. Bundan dolayıdır ki şehzadelerin yetişmesinde bu şehirlerin önemli bir yeri olmuştur. Dünyanın her yerinde anılan cihan padişahını bizlerde daha iyi bir şekilde anma adına elimizden gelen gayret ve çabayı sonuna kadar göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Trabzon Halk Eğitim Merkezi’nin hazırlamış olduğu sergiyi gezdi.

Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524. yılında Trabzon’da anıldı

Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524. yılında Trabzon’da anıldı

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiyeciler çıkardıOtomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
PAÜ spor ödülleri verildiPAÜ spor ödülleri verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.