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Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 452'nci yıl dönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 452'nci sene-i devriyesinde anma programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Osmanlı Cihan Devleti'nin 10'uncu Padişahı, devrinin Avrupalı yazarları tarafından "Magnificent / Muhteşem" olarak tanımladığı, saltanatı 46 yıl devam eden Kanuni Sultan Süleyman Han, vefatının 452'nci yıl dönümünde Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Fatih Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye Camisi avlusunda cuma namazı sonrasında anma etkinlikleri düzenlendiği bildirildi. Etkinlik kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinde dua edildi, vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in vatandaşlara ikramda bulunduğu programda etli pilav almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan Suver ve beraberindeki heyet, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın türbesine geçerek dua etti.

"Bizim Cihan Devleti anlayışımızda yaşatmak vardır"

Anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Değer üreten ve değerlerini yaşatan toplumlar ancak millettir. Bizim Cihan Devleti anlayışımızda sömürmek yoktur, yaşatmak vardır. Eğer bugün dünyada Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da pek çok millet, kültür zenginliği varsa o varlık Osmanlı Cihan Devleti'nin kudretli adaletinin sonucudur. Kanuni Sultan Süleyman Han, medeniyetimizin en muhteşem hükümdarıdır. Ona bütün dünya 'Muhteşem' demiştir. Burada gayemiz tarihimizi yeniden hatırlamak, ondan güç almaktır. Aynı zamanda da o değerleri bugünkü genç nesillere anlatmak, hatırlatmak ve onların gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamaktır. Tarihimize yön vermiş, iz bırakmış, bize büyük değerler, büyük miraslar bırakmış bütün tarihi şahsiyetlerimizi rahmetle anıyor, İnşallah 21'nci asırda da geçmişte olduğu gibi büyük bir devlet olma duasıyla hepinizi muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Fatih Belediyesi Mehteran takımı mini bir konser verdi. Vatandaşların anma programına yoğun ilgi gösterirken, mehter takımının gösterisinin cep telefonlarıyla kaydettiler.

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Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver Fatih Belediyesi Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 452'nci yıl dönümü

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