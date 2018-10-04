HABER

Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

4 Ekim Perşembe öğlen yapılacak Hadi yarışması heyecanla bekleniyor. Yeni yarışmada sorulacak bir soru için de ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu tarihten geldi. Kanuni Sultan Süleyman’ın hangi padişahın oğlu olduğu soruldu.

Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 4 Ekim Perşembe 12.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu öğlenki yeni yarışma için tarihten bir soruyla ilgili ipucu verildi. İpucunda Kanuni Sultan Süleyman’ın hangi padişahın oğlu olduğu soruldu.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN BABASI

I. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahıdır. Babası ise İmparatorluğun 9. Padişahı I. Selim yani Yavuz Sultan Selim’dir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler
Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladıAnnesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hadi ipucu tarih Kanuni Sultan Süleyman

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylı hamile

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylı hamile

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.