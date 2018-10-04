Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 4 Ekim Perşembe 12.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu öğlenki yeni yarışma için tarihten bir soruyla ilgili ipucu verildi. İpucunda Kanuni Sultan Süleyman’ın hangi padişahın oğlu olduğu soruldu.
I. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahıdır. Babası ise İmparatorluğun 9. Padişahı I. Selim yani Yavuz Sultan Selim’dir.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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