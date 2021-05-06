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Kanuni Sultan Süleyman türbesi nerede, kimler yatıyor ve hangi ilde bulunuyor? İşte Kanuni Sultan Süleyman türbesi ziyaret saatleri...

06.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi olan Kanuni Sultan Süleyman için yaptırılan türbe, dua etmek isteyen vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı döneminin en parlak zamanlarında padişah olarak görev yapan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin nerede olduğu merak ediliyor. Peki Kanuni Sultan Süleyman türbesi nerede? Kanuni Sultan Süleyman Türbesi hangi ilde bulunuyor ve kimler yatıyor? İşte Kanuni Sultan Süleyman türbesi ziyaret saatleri...

Kanuni Sultan Süleyman türbesi nerede, kimler yatıyor ve hangi ilde bulunuyor? İşte Kanuni Sultan Süleyman türbesi ziyaret saatleri...

Osmanlı döneminin en parlak zamanlarında padişah olarak görev yapan ve 89. İslam halifesi olan Kanuni Sultan Süleyman için yaptırılmış olan türbe, dua etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin nerede olduğu en çok sorulan sorular arasında yerini aldı. Peki Kanuni Sultan Süleyman türbesi nerede ve ziyaret saatleri neler?

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ NEREDE? HANGİ İLDE?

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, İstanbul’da bulunmaktadır. Metropol şehir İstanbul'un Eminönü ilçesinde bulunan türbede Kanuni Sultan Süleyman dışında diğer aile fertleri de yatmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, aynı zamanda meşhur Süleymaniye Caminin olduğu yerde bulunmaktadır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ ZİYARET SAATLERİ

Süleymaniye Cami'nin olduğu bölgede bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, bu nedenle haftanın her günü ziyaret edilebilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin ziyaret saatleri ise Süleymaniye Cami'ye göre belirlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin ziyaret saatleri 09.00 ve 18.00 arasında olup, bu saatler içinde ziyaret edilebilmektedir.

İlk kez 1566 senesinde inşa edilmeye başlanmış olan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra da anılabilmesi ve mezarının etkileyici olması amacı ile yapılmıştır. Seneler boyu özel olarak korunmakta olan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yerli ve yabancı turistlerin de sıkça ziyaret ettiği, uğrak mekanların başında yer almaktadır.


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