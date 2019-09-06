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Kanuni Sultan Süleyman vefatının yıldönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 453’ncü yıldönümünde Süleymaniye Camii’nde anıldı.Fatih Belediyesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun “Muhteşem” olarak tanımladığı Kanuni Sultan Süleyman vefatının 453’ncü yıl dönümünde Süleymaniye Camii avlusunda düzenlenen törenle anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 453’ncü yıldönümünde Süleymaniye Camii’nde anıldı.
Fatih Belediyesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun “Muhteşem” olarak tanımladığı Kanuni Sultan Süleyman vefatının 453’ncü yıl dönümünde Süleymaniye Camii avlusunda düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Süleymaniye Camii avlusunda Cuma namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara et pilav, aşure ve ayran ikram edildi. Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan’ın vatandaşlara ikramda bulunduğu programda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan Turan ve beraberindeki heyet Kanuni Sultan Süleyman’ın kabri başına geçerek dua etti. Ayrıca Süleymaniye Camii haricinde Fatih Cami, Sultanahmet Cami, Yavuz Sultan Selim Cami, Sümbül Efendi Cami, Hırka-i Şerif Cami’nde toplamda 10 bin kap aşure dağıtıldı.
Anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, “Fatih’in en önemli eseri Süleymaniye Camii’nin bahçesindeyiz. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın İstanbul’daki dönemin en önemli eseri burasıdır. Kendi türbesi de burada dolayısıyla hem onu anma amacıyla hem de Hicri Yılbaşı biliyorsunuz birkaç gün önce idrak ettik. Muharrem Ayı Hz. Hüseyin’in şehit edildiği bir ay bunların hepsi bir arada oldu aşure dağıtımı yapıyoruz. Burada vatandaşlarımızla beraber güzel bir gün geçiriyoruz” dedi.

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