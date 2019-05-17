Kanuni Sultan Süleyman'ın 524. doğum yılı etkinlikleri

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, doğumunun 524'üncü yılında dünyaya geldiği Trabzon'da etkinliklerle anıldı.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı ile Ortahisar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Kanuni'yi canlandıran Cafer Baki, padişahın doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Ortahisar Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'nde vatandaşları karşıladı. Öğrenciler, Kanuni'yi canlandıran Baki'ye ilgi gösterdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, buradaki törende yaptığı konuşmada, tarihin olduğu şekliyle gerçek kaynaklara dayanarak gençlere ve insanlara anlatılmasının önemine işaret etti.

Tarihe, geçmişe, ecdada ve kültüre sahip çıkılarak büyük devlet ve millet olunabileceğini belirten Ustaoğlu, Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamlı padişahının doğduğu topraklarda onu yeni kuşaklara tanıtmak adına bu tarz organizasyonların önemini her geçen gün daha iyi anladıklarını söyledi.

Ustaoğlu, ilim ve irfanı ilk bu topraklarda alan Kanuni Sultan Süleyman'ın sadece devlet adamlığıyla değil, kanun yapıcı, iyi bir şair, adaleti ve hukuk kurallarını en iyi şekilde uygulayan çok büyük bir devlet adamlığı özelliğiyle tanındığını ifade ederek, "Daha da önemlisi üç kıtaya hükmetmiş, padişah olduğunda Osmanlı topraklarını adeta üç katına çıkartmış büyük bir padişahtır." dedi.