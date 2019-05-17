Kanuni Sultan Süleyman'ın 524. doğum yılı etkinlikleri

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, doğumunun 524'üncü yılında dünyaya geldiği Trabzon'da etkinliklerle anıldı.
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı ile Ortahisar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Kanuni'yi canlandıran Cafer Baki, padişahın doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Ortahisar Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'nde vatandaşları karşıladı. Öğrenciler, Kanuni'yi canlandıran Baki'ye ilgi gösterdi.
Vali İsmail Ustaoğlu, buradaki törende yaptığı konuşmada, tarihin olduğu şekliyle gerçek kaynaklara dayanarak gençlere ve insanlara anlatılmasının önemine işaret etti.
Tarihe, geçmişe, ecdada ve kültüre sahip çıkılarak büyük devlet ve millet olunabileceğini belirten Ustaoğlu, Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamlı padişahının doğduğu topraklarda onu yeni kuşaklara tanıtmak adına bu tarz organizasyonların önemini her geçen gün daha iyi anladıklarını söyledi.
Ustaoğlu, ilim ve irfanı ilk bu topraklarda alan Kanuni Sultan Süleyman'ın sadece devlet adamlığıyla değil, kanun yapıcı, iyi bir şair, adaleti ve hukuk kurallarını en iyi şekilde uygulayan çok büyük bir devlet adamlığı özelliğiyle tanındığını ifade ederek, "Daha da önemlisi üç kıtaya hükmetmiş, padişah olduğunda Osmanlı topraklarını adeta üç katına çıkartmış büyük bir padişahtır." dedi.
Trabzon'un şehzadeler kenti olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Ecdat, bir şehri şehzadeler kenti yaparken tesadüfen yapmamıştır. O kentin stratejik konumu, imparatorluk açısından önemi, kültürü, birikimi, eğitimi, geçmişi ve altyapısı dikkate alınmıştır. Bundan dolayıdır ki şehzadelerin yetişmesinde bu şehirlerin önemli bir yeri olmuştur. Bizler tarihimizle bağımızı canlı tutmazsak, kültürel değerlerimize sahip çıkmazsak, tarihimize ve kültürümüze değer vermezsek devlet ve millet olamayız."
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da vakfın düzenlediği etkinliği önemsediğini belirterek, şunları söyledi:
"Kanuni'nin doğum gününü ya da onunla ilgili bir meseleyi, önemli bir kısmı öğrenci olan bir kalabalıkla değil, stadyumlarda kutlamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü o bir Trabzonluydu, sanatçıydı, devlet adamıydı, şairdi ve komutandı. Büyükşehir Belediyesi olarak bize Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehri onlara layık şekilde yönetmek düşüyor ancak onları anarken de bu kadar cılız, bu kadar az sayıda insana haksızlık yaptığımızı düşünüyorum."
Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Baki ise vakfın kuruluş amacından ve öneminden bahsederek, yıl içinde düzenlenecek faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının verdiği konserin ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, Trabzon Halk Eğitim Merkezinin Kanuni etkinlikleri kapsamında hazırladığı sergiyi gezdi.
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfınca Ortahisar Mahallesi Kanuni Evi önünde düzenlenen programa, il protokolünün yanı sıra vakıf yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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