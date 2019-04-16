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Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ün ilk icraatı, Kanuni Sultan Süleyman’ın eserlerini canlandırma çalışmaları oldu.Hatay’ın en eski yerleşim birimlerinin başında gelen Belen ilçesi, içerisinde barındırdığı stratejik öneme sahip Belen geçidi ile Türkiye’nin önemli bir kenti.

Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası korunacak

Hatay’ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ün ilk icraatı, Kanuni Sultan Süleyman’ın eserlerini canlandırma çalışmaları oldu.
Hatay’ın en eski yerleşim birimlerinin başında gelen Belen ilçesi, içerisinde barındırdığı stratejik öneme sahip Belen geçidi ile Türkiye’nin önemli bir kenti. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından tarihi İpekyolu güzergahına inşa ettirilen han ile içerisinde cami ve hamamı da bulunan kervansaray, ilçenin en önemli ecdat yadigarlarından. Bu eserlerin bir kısmı günümüze kadar tarihi yapı olarak hizmet verirken bazı yapılar uzun yıllardır Belen halkı ve esnafı tarafından iş yeri olarak kullanılıyor.
Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçilerek göreve başlayan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül seçim sonrasında ilk icraat olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın mirasına sahip çıkmak oldu. Bu kapsamda uzun yıllardır esnaf tarafından dükkan olarak kullanılan iş yerlerinin aslına uygun şekilde Osmanlı mimarisiyle çarşı haline getirilmesi için çalışmalara başlandı.
Yapılacak çalışmalarla ecdat yadigarı eserlere sahip çıkacaklarını belirten Başkan Gül, "Ecdadın torununa yakışır şekilde kenti idare edeceğimizi söylemiştik. Çarşımızda bir çok noktada belirlediğimiz bölgelerde ecdat yapısı bir çok eserin derme çatma dükkanlarla neredeyse yok edildiğini kapatıldığını gördük. Bu eserleri tekrar kurtarmak için burada yapılan derme çatma yapıları ortadan kaldırarak tarihi güzelliklerimizi tekrar Belen’e kazandıracağız. Bu çalışmaları yaparken hiç bir esnafımızı mağdur etmiyoruz. Esnaflarımıza yeni yerler temin edip ekmeklerini kazanmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmalarda bize ecdat yadigarı olan hem cami hem kervansarayı yapacağımız çarşı ile birlikte canlandırarak Belen’in tarihi dokusunu koruyacağız" dedi.

Projeye esnaftan tam destek
Kanuni Sultan Süleyman’ın mirasına sahip çıkma projesine esnaf da destek veriyor. 20 yıldır tarihi değere sahip bir dükkanda kondura tamirciliği yapan Hasan Dağlı, "Burası tarihi bir yer, geçmişte buralar köhne kalmasın diye bize iş yeri olarak tahsis ettiler. Yeni başkanımız burada Osmanlı eserlerinin değerine kazandırılması için bir proje başlattı bizde esnaf olarak bu projeye sonuna kadar destek veriyoruz. Burası Kanuni Sultan Süleyman’ın bizlere mirası buraların aslına uygun hale getirilmesine sonuna kadar destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası korunacak

Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası korunacak

Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası korunacak

Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası korunacak

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