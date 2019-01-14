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Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kanunu Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Yatağan ilçesinde yaptırdığı mescit, han ve köprünün restorasyon çalışmaları, proje ile yapım aşamasında ortaya çıkan farklılıklar nedeniyle durduruldu - Tarihi yapının restore çalışmalarında kapı ve pencerelerine kahverengi demir doğrama takıldığı tespit edildi

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos seferi sırasında Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi'nde yaptırdığı ve 5 yıl önce defineciler tarafından talan edildikten sonra restorasyonu başlatılan mescit, han ve köprünün aslına uygun yapılmadığı belirlendi.

Mescit, han ve köprünün restorasyonu ve çevre düzenlemesi için Muğla Valiliğinin destekleri ile 2014'te çalışma başlatıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına 1 milyon 258 bin lira ödenek ayrıldı. Mescit, han ve köprünün restorasyon işi için 26 Kasım 2014'te 15 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. İhaleyi alan firma ile Yatağan Belediyesi arasında yer teslimi sözleşmesi imzalanarak yüklenici firma tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon çalışmaları, proje ile yapım aşamasında ortaya çıkan farklılıklar nedeniyle bir süre sonra durduruldu. Daha sonra Yatağan Belediyesi yeni bir proje hazırladı ve proje Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı ancak mescit ve hanın aslına uygun olarak restore edilmediği ortaya çıktı. Taş motifli kubbenin sıvandığı, pencere ve kapıların metal doğramalarının aslına uygun yapılmadığı, restorasyonda kullanılan bazı malzemelerin de uygun olmadığı tespit edilerek çalışmalar durduruldu. Bu sırada bölgede aşırı yağışlar nedeniyle tarihi köprünün de iki ayağı yıkıldı.

Yüklenici firma ise işin tamamlandığını iddia ederek Yatağan Belediyesinden ihale bedeli olan 1 milyon 258 bin liranın ödenmesini talep etti.

Bunun üzerine Belediye, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından hak edişin yatırılmasını istedi ancak YİKOP, restorasyonun aslına uygun olarak tamamlanmadığını ileri sürerek, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, ihale bedelinin yüzde 36.65'lik bölümünü ödedi.

Parasının büyük bölümünü alamadığını iddia eden firma yetkilileri ise Yatağan Belediyesinden davacı oldu.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, ihale işlemi ve ihale sonrası kontrollük, restorasyon işi ve kabul işlemlerinin Yatağan Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Restorasyon işinin devamı sırasında Yatağan Belediyesi tarafından yeni bir proje hazırlatıldığını ve yeni projenin Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Onaylanan yeni projede ise han yapısının üzeri kapatılmamış ve mevcut hali ile korunması uygun görülmüştür. Valilik olarak destek verilen belediye projelerinde, hak ediş karşılığı ödenek aktarımı talep edildiğinde, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince gerekli incelemeler yapıldıktan sonra destek verilen oranda belediyeye aktarma yapılmıştır. "

Özdemir, uygulanan projelerde Valiliğin mevzuat doğrultusunda yaptığı finansal desteğin
dışında herhangi bir dahli bulunmadığını, projenin tamamen Yatağan Belediyesi tarafından
yürütüldüğünü dile getirdi.

Yatağan Belediyesinden yapılan açıklamada ise olayın yargıya intikal ettiği, gerekli incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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Bozüyük Han kanuni Muğla Yatağan

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