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Kanunsuz Topraklar çekimlerine tatil molası! Esra Bilgiç'in dekoltesi Instagram'ı salladı

26.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, deniz kıyısında verdiği pozlar Instagram'ı yine ayağa kaldırdı.

Kanunsuz Topraklar çekimlerine tatil molası! Esra Bilgiç'in dekoltesi Instagram'ı salladı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, son dönemin en sevilen ve uğruna heykeller bile dikilen dizisi "Diriliş Ertuğrul" ile tanındı. Halime Hatun karakteriyle yurt dışında da çok sevilen ünlü oyuncu, bu olağanüstü çıkışın ardından iddialı projelerin aranan ismine dönüştü. Son dizisi "Ramo"da star oyuncu Murat Yıldırım'la başrol oynayan Esra Bilgiç, tüm bu tempoya rağmen hukuk fakültesindeki eğitimine devam edecek kadar da çalışkan biri. Şimdi de, yeni sezonun en iddialı yapımlarından "Kanunsuz Topraklar" dizisi için anlaşan ünlü oyuncu, bir maden hikayesinde Uğur Güneş'le birlikte başrolü oynayacak. Ama şimdilik, okulunun da ara vermesinin rahatlığıyla, tatilin tadını çıkarıyor.

Sosyal medyayı salladı

Esra Bİlgiç

Esra Bilgiç, yurt dışındaki hayranlarının da desteğiyle Instagram'da tam 6.1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Hesabında günlük hayatından çok yer aldığı projelere ve profesyonel fotoğraf çekimlerine yer vermeyi tercih etti.

Esra Bilgiç

Ama bu kez bir istisna yaptı. Tatil keyfinden siyah beyaz bir fotoğraf paylaşan Esra Bilgiç'in bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı. Fotoğraf kısa sürede 500 bine yakın beğeniye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Instagram Kanunsuz Topraklar dizisi
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