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Kanunsuz Topraklar dizisinden yeni fragman yayınlandı! Kanunsuz Topraklar ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

14.09.2021 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un yeni sezondaki iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar'dan yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’nin paylaştığı dizi, Eylül ayında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, 1939 Türkiye’sinde Davut (Uğur Güneş) adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem’le (Esra Bilgiç) yaşadığı fırtınalı aşkını konu alıyor.

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu ise Zülküf Yücel’in üstlendiği FOX’un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'dan yeni fragman yayınlandı.

Yeni sezonda FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Kanunsuz Topraklar

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç kendine hayran bıraktıKanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı

Çekimleri devam eden dönem dizisinde, 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.
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Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür.
Gülfem, ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Esra Bilgiç Necip Memili Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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