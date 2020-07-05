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Kanye West Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı

05.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Rapçi Kanye West Twitter hesabından Amerikan başkanlığına aday olduğunu belirtti

Kanye West Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı

Rapçi Kanye West Twitter hesabından Amerikan başkanlığına aday olduğunu belirtti.

West, Başkan Donald Trump’a destek veren bir isim olarak biliniyor.

West, Twitter mesajında “Amerika’nın sözünü Tanrı’ya güvenerek, görüntümüzü birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek farketmeliyiz. Amerika Başkanlığına adayım” ifadelerini kullandı.

West’in 3 Kasım’daki seçime az bir süre kala bu konuda ciddi olup olmadığı ya da eyalet oy pusulasında yer almak için resmi bir belge doldurup doldurmadığı belli değil.

Birçok eyalette bağımsız adaylar için bu süre geçmiş değil.

West’le eşi Kim Kardashian daha önce Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’ı ziyaret etmişti.

Tesla CEO’su Elon Musk West’e Twitter’dan destek verdi. Musk, “bütün desteğim seninle” ifadesini kullandı.

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