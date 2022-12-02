Kanye West için flaş karar! Parler'ı satın almayacağı açıklanan ünlü rapçi kuralları çiğnedi, Elon Musk gerekeni yaptı

Geçen yıl adını Ye olarak değiştiren ünlü rapçi Kanye West'in Trump destekçileri, muhafazakarlar, komplo teorisyenleri ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan Amerikalı sosyal medya platformu Parler'ı satın alacağı duyurulmuştu. Bu duyuru sonrası West'in Elon Musk'ın yolundan gittiği şeklinde yorumlar gelirken, sürpriz bir açıklama yapıldı.

ARTIK SATIN ALMAYACAK

Sosyal medya platformu Parler, West'in artık firmayı satın almayacağını söyledi. Parlement Technologies yaptığı açıklamada, "Şirket, satış niyetini sona erdirmek için Ye ile karşılıklı olarak anlaştı" dedi. Firma, kararın Kasım ayı ortasında verildiğini kaydederken, platformun gelişimi ve büyümesi için gelecekteki fırsatları takip etmeye devam edeceğini dile getirdi.

TWITTER'DAN KANYE WEST'E YASAK

Kanye West, hesabı yeniden açıldıktan bir ay sonra Twitter'dan tekrar yasaklandı. Saldırgan tweet'leri nedeniyle "şiddeti kışkırtmakla" suçlandı.

Artık Ye adıyla anılan ABD'li rapçi, hesabından bir dizi tweet attı. Bunlardan biri Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraftan oluşuyordu.

Hal böyle olunca bir kullanıcı Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan "Kanye'yi düzeltmesini" istedi. Musk ise kişisel hesabından "Elimden geleni yaptım. Buna rağmen yine şiddete teşvik kuralımızı çiğnedi. Hesap askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

Musk, görünüşe göre Twitter'ın kural kitabında yazdığı gibi gerekeni yaptı. Kanye West'in Twitter hesabı askıya alındı.

Halihazırda West'in Twitter hesabına ulaşılamıyor.



