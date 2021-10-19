Kanye West'in adı artık resmen 'Ye' oldu

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in, adını ‘Ye’ olarak değiştirmek için açtığı dava olumlu sonuçlandı. Mahkeme, isim değişikliği talebini onayladı ve Kanye West’in adı resmen ‘Ye’ olarak değişti. Şarkıcı artık Kanye West adını kullanmayacak olsa da boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını taşıyacak.

Tam adı ‘Kanye Omari West’ olan 44 yaşındaki şarkıcı, artık ikinci ad ya da soyad taşımayacak.

ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI

Şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” diyerek adını değiştirdiğini açıklamıştı.

Kanye West’in aksine boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklara göre, 40 yaşındaki Kardashian dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.

BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYORLAR

Ayrılmalarına rağmen dostane ilişkilerini sürdüren Kardashian ve West çifti, sık sık bir araya gelmekten kaçınmıyor. 2019’da Jesus Is King adıyla albüm çıkaran West, iki yılın ardından merakla beklenen Donda albümünü bu yıl çıkarmış, üst üste yaptığı lansmanlarda, Kim Kardashian’la bir araya gelmişti. En son SNL adlı televizyon şovunda sunuculuk yapan Kardashian’a destek eski eşi West’ten gelmiş, program stüdyosuna birlikte gitmişlerdi.

