Kanye West'in yeni albümünde Ertuğrul Gazi detayı

Şarkıda Jay Electronica, kendi bölümünde, "Beni Ertuğrul gibi dağın zorlu tarafında büyüttüğün için teşekkür ederim (İsa)" diyor.

Rap müzik sözlerinin yorumlandığı Genius internet sitesinde bunun Ertuğrul Gazi'nin yaşadığı dönemde Anadolu ile Ermenistan arasında Selçuklu tarafından kendisine verilen dağlık bir bölgeyi yönetmesine gönderme olabileceği ifade edildi.

Daha önce bir Müslüman olduğunu belirten Electronica, şarkıda Kur'an'a göre Allah'ın 99 isminden ikisine de göndermede bulunuyor.

West'in Donda albümü defalarca ertelendikten sonra bu pazar günü yayınlanmıştı. Albüm, Kanye West'in bir önceki albümü gibi yine dini temalara da değiniyor.

