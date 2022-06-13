Kanye West'in yeni aşkı Kim Kardashian klonu Chaney Jones monokinisiyle olay oldu

Kanye West ve Kim Kardashian aşkı noktalanınca ikili yeni aşklara yelken açtı. Kim Kardashian, 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşarken; Kanye West, oyuncu Julia Fox ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini geçen bitirdi ve eski eşinin klonunu buldu. West, şimdilerde, görünümü Kim Kardashian’a çok benzeyen Chaney Jones ile birliktelik yaşıyor.

Chaney Jones sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. 24 yaşındaki model, arkadaşlarıyla havuz kenarındaki bir kulübede takılırken kıvrımlarını sergiledi.

Chaney Jones neredeyse çıplak görünüme sahipti. Bunun sebebi ise tercih ettiği monokinisiydi.

Chaney Jones'un pozlarını görenler "Hiç giymeseydin" yorumlarında bulundu.



