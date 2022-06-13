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  4. Kanye West'in yeni aşkı Kim Kardashian klonu Chaney Jones monokinisiyle olay oldu

Kanye West'in yeni aşkı Kim Kardashian klonu Chaney Jones monokinisiyle olay oldu

13.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in Kim Kardashian'dan sonra aşk yaşamaya başladığı Chaney Jones, Kardashian'a benzerliğiyle sık sık gündeme geliyordu. Kanye West'in yeni aşkı şimdi ise neredeyse yok gibi olan monokinisiyle pozlarını paylaşınca adından söz ettirdi.

Kanye West'in yeni aşkı Kim Kardashian klonu Chaney Jones monokinisiyle olay oldu

Kanye West ve Kim Kardashian aşkı noktalanınca ikili yeni aşklara yelken açtı. Kim Kardashian, 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşarken; Kanye West, oyuncu Julia Fox ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini geçen bitirdi ve eski eşinin klonunu buldu. West, şimdilerde, görünümü Kim Kardashian’a çok benzeyen Chaney Jones ile birliktelik yaşıyor.

Chaney Jones sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. 24 yaşındaki model, arkadaşlarıyla havuz kenarındaki bir kulübede takılırken kıvrımlarını sergiledi.

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Chaney Jones neredeyse çıplak görünüme sahipti. Bunun sebebi ise tercih ettiği monokinisiydi.

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Chaney Jones'un pozlarını görenler "Hiç giymeseydin" yorumlarında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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