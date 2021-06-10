Kanye West - Irina Shayk aşkı belgelendi! West 44. yaşını yeni aşkı ile kutladı!

Geçtiğimiz aylarda Kim Kardashian ile boşanma sürecine giren dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in adı kısa süre önce aşk dedikodularını karışmıştı. İlk olarak sosyal medyada anonim bir hesap tarafından ortaya atılan iddia da West'in dünyaca ünlü model Irina Shayk ile aşk yaşaığı söylenmişti. İkiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. Önceki gün havalimanında görüntülenen ikilinin, aşkı bu kez belgelenmiş oldu.

Kanye West- Irina Shayk aşkı belgelendi!

Dünyaca Ünlü rap sanatçısı Kanye West ve model Irina Shayk aşk iddiaları be kez belgelendi.

Seni ömür boyu seveceğim Önceki gün 44 yaşına basan West'in doğum gününü boşanma aşamasındaki eşi Kardashian, bu kareyi ,"Doğum günün kutlu olsun. Seni ömür boyu seveceğim!" sözleriyle yayınladı.

Kardashian'ın bu paylaşımı kafaları karıştırsa da akıllara barışma sinyalleri mi veriyor sorunu akıllara getirdi.

Aşk iddiaları doğru çıktı Ancak verilen sinyaller yanlış çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabı tarafından boşanma aşamasındaki ünlü rapçinin dünyaca ünlü model Shayk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Çift Paris'te doğum günü kutladı İkiliden konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekerken, çift dün havalimanında görüntülendi. Çiftin West'in doğum gününü kutlamak için Paris'e gittiği iddia ediliyor.

Kendisini gizlemeye çalıştı Özel jetlerinden inen çift görüntü vermemek için çaba sarf etse de, başarılı olamadılar. Özellikle Shayk, New York'taki evine giriş yaparken paparazzilerden yüzünü böyle gizlemeye çalışması ortaya atılan iddiaları doğruladı.

Bradley Cooper'dan ihanet nedeniyle ayrıldı Bir dönem kızı Lea'nın da babası olan Bradley Cooper ile birliktelik yaşamaya başlamış fakat ortaya çıkan ihanet iddiaları nedeniyle 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

Lady Gaga ara bozan kadın oldu 'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile Bradley Cooper hakkında çıkan aşk dedikodularının çifti ayırdığı öne sürülmüştü.