Kanye West karısı Bianca Censori'nin özel hallerini paylaştı! "Kadına pazarlanabilir bir et parçası gibi davranıyorsun,

Kanye West, elmastan daha pahalı 850 bin dolarlık titanyum takma dişlerini takipçileriyle paylaşmasıyla geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Kim Kardashian'dan sonra evlendiği Bianca Censori ile tarzları da gündeme gelen şarkıcı yine şoke etti.
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